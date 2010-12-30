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Dünya

ATOM BOMBASINDAN ENDİŞE ETMİŞLER LONDRA (A.A)

30 Aralık 2010 11:19

-ATOM BOMBASINDAN ENDİŞE ETMİŞLER LONDRA (A.A) - 30.12.2010 - İngiltere'de 1980 yılında Margaret Thatcher hükümetinde görev yapmış İngiliz diplomatların, İsrail'in Arap komşuları ile savaşa girdiği takdirde, atom bombasına başvuracağından endişe ettikleri ortaya çıktı. Gizliliği 30 yıl sonra kaldırılan İngiliz milli arşivindeki belgelerde yer alan ve İngiltere'nin Tel Aviv büyükelçiliğine ait 4 Mayıs 1980 tarihli bir telgraf yazısı, İsrail'in Mısır ile 1979 yılında imzaladığı barış anlaşmasına rağmen, Ortadoğu'daki durumun gitgide kötüleştiğini, İsrail'in tecrit edilmişlik ve güvensizlik hissinin artığı yönünde uyarıda bulunuyor. Telgraf, Arap ülkeleriyle savaş durumunda, yok olmamak için ve uzun süreli bir savaşı göz önüne alamayacağından İsrail'in ilk hamlede atom bombasını kullanabileceği ihtimalinin altını çiziyor. Gizliliği kaldırılan İngiliz milli arşivindeki belgeler ayrıca, dönemin başbakanı Margaret Thatcher'in Ortadoğu'da diplomasi yürütmeyi "sinir bozucu" bir iş olarak gördüğünü aktarıyor. Belgelerde, Thatcher'in dönemin Fransız Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing'e içini açarken, hayatında dönemin "İsrail Başbakanı Menahem Begin kadar zor bir muhatapla karşılaşmadığı" itirafında bulunduğunu belirtiliyor. Belgelerde, Thatcher, Begin'le görüşürken, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim politikasını eleştirip, "anlamsız" olarak nitelendirdiğini, ancak Begin'in cevap olarak, Batı Şeria bölgesinin İncil döneminden beri İsrail'e ait olduğunu ve bugün de öyle olacağını iddia ettiği de aktarılıyor. 

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