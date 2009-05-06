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Ekonomi

ATO’dan işsiz gençlere ücretsiz eğitim

Nitelikli satış elemanı yetiştirmek için düzenlenen eğitim 23 gün sürecek, eğitim boyunca gençlere günlük 7 Euro ödenecek.

06 Mayıs 2009 03:00

Nitelikli satış elemanı yetiştirmek için düzenlenen eğitim 23 gün sürecek, eğitim boyunca gençlere günlük 7 Euro ödenecek. Başvuracak 18-29 yaş grubu lise mezunu gençler arasından 300 kişi seçilecek. Eğitim alan gençlere staj ve iş imkanı sağlanacak.

Ankara Ticaret Odası (ATO), "nitelikli satış elemanı" yetiştirmek amacıyla 300 gence ücretsiz eğitim verecek.

Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleştirilecek eğitim, 23 gün sürecek ve katılımcılara yol masrafı gibi giderlerini karşılayabilmeleri için günlük 7 avro ödenecek.

Eğitime, 18-29 yaş grubunda lise mezunu gençler başvurabilecek. Program için 300 kişi seçilecek.

ATO'dan yapılan açıklamada, ATO Kariyer ve Eğitim Merkezinde (ATOKEM) "mağaza satış danışmanlığı" eğitimi alan gençlere Ankara'daki seçkin giyim mağazalarında staj ve iş imkanı sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, eğitime katılmak isteyen lise mezunu işsiz gençler, "www.atokem.org.tr" ve "www.yenibiris.com" internet adreslerinden başvuruda bulunabilecek. Ayrıca 444 0 286 numaralı danışma hattında da ayrıntılı bilgi alınabilecek.

AVM’lerde satış elemanına ihtiyaç var

ATO Başkanı Sinan Aygün, ATOKEM'in İşkur Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı çerçevesinde kurulduğunu belirterek, merkezde işverenlerin aradığı nitelikli işgücünü yetiştirmeyi ve işsiz gençlere istihdam sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Ankara'da son yıllarda birbiri ardına açılan alışveriş merkezlerinde (AVM) nitelikli satış elemanı ihtiyacı doğduğunu ifade eden Aygün, "Hazır giyim ve mağazacılık sektörü Ankara'da en fazla personel istihdam eden sektör haline geldi. Nitelikli satış danışmanlarının da hazır giyim mağazalarının iş hacmini artıracağını ve marka değerini yükselteceğini biliyoruz" dedi.

Aygün, ATOKEM'de gençlere, iletişim, satış ve ürün bilgisi gibi temel konularda eğitim vereceklerini belirterek, "hazır giyim ve mağazacılık sektöründe satış danışmanı yetiştiren sürekli bir eğitim merkezi olmayı hedeflediklerini" kaydetti.

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