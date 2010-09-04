-ATO'DAN BU KEZ DE ''HAYIR'' ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - Ankara Ticaret Odası Meclis üyesi Yakup Özkılıç, ATO'ya bağlı komite, meclis ve yönetim kurulu üyesi 169 kişi olarak, referandumda, ''anayasa değişikliğine öz ve şekil olarak hayır diyeceklerini'' bildirdi. Özkılıç, düzenlediği basın toplantısında, bundan bir kaç gün önce Oda'ya bağlı, benzer unvanlar taşıyan bir grup üyenin ''evet'' deklarasyonu yayımlayarak, neden evet diyeceklerini anlattıklarını hatırlatarak, bu kişilerin ATO'yu bağlamayan kendi düşüncelerini ifade eden bir açıklamada bulunduklarını kaydetti. Türkiye genelinde ''evet'' ve ''hayır'' oylarının yarı yarıya olduğu düşünüldüğünde ATO'daki eğilimin de benzer bir dağılımın içerdiği tahmininde bulunan Özkılıç, yayımladıkları deklarasyonda ''hayır'' nedenlerini, hiçbir siyasi görüş ya da parti ile örtüşmediğini vurguladı. Özkılıç, anayasa değişiklik paketinin toplumun tüm kesimlerinin mutabakatıyla hazırlanmadığını, demokratik yöntemlerle olgunlaşmadığını, farklı seslere yer verilmediğin savunarak, Türk milletinin öncelikleri ve beklentilerinin bu pakette yer almadığını söyledi.