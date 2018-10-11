ATO'dan bankalara çağrı: 'Şimdi' zamanı

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, finansman sıkıntısı yaşayan bazı üyelerin KOBİ Destek Kredisi’nden yararlanmak üzere gittikleri banka şubelerinde zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, bankaları reel sektörü desteklemeye davet etti.

ATO Başkanı Baran, KOBİ Destek Kredileri konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye ekonomisinde dövizdeki aşırı yükselişle başlayan sıkıntılı dönemin kolaylık atlatılması için ATO olarak ellerini taşın altına koymaktan hiç çekinmediklerini aktaran Baran, "Ülkemizin bu dönemi kolay atlatması ve yapısal sorunlarını kalıcı bir biçimde çözmesine yönelik ATO olarak yapabileceklerimizi 'eylem planı' olarak açıkladık. İlk maddesi KOBİ Destek Kredisi’ydi. ATO’ya yapacağımız hizmet binamızı erteleyerek bütün kaynağımızı bankalar aktardık" dedi.

"4 bin üye destek kredisine başvurdu"

İki yılda üç ayrı kredi çalışmasıyla ATO üyeleri için 3 milyar TL’lik bir kaynak oluşturduklarını hatırlatan Baran, ekonomik büyümenin altında yatan en önemli faktörün sermaye birikimi olduğunu ve bankacılık sektörüne bu alanda destek verdiklerini ifade etti. KOBİ Destek Kredisi’ne başvurmak için yaklaşık 4 bin üyenin ATO’dan belge aldığını kaydeden Baran, "Kredi Garanti Fonu’nun da desteği olduğu halde 4 bin üyemizden sadece bin 500’ünün talebine olumlu cevap verilmiş” dedi. Uygulamanın kaynak sıkıntısı yaşayan reel sektörü, moral olarak da sıkıntıya soktuğunu kaydeden Baran, "Şemsiyeye yağmur yağarken ihtiyaç duyuluyor. Bankalarımızın reel sektörü desteklemeleri gereken zaman ‘şimdi" şeklinde konuştu.