ATO'dan 63 maddelik paket önerisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) 63 maddelik kriz paketi önerisi hazırladı. Öneride, öncelikle bütün tarafların katıldığı bir 'toplumsal mutabakat' istendi.



ATO Başkanı Sinan Aygün, dün akşam TBMM Başkanı Köksal Toptan'ı ziyaretinde, "Küresel Kriz ve Önerilerimiz" başlıklı paketi sundu.



Aygün, 11 Mart tarihinde de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a söz konusu önerileri içeren bir mektup gönderdi. Aygün, dün Meclis Başkanı'na sunduğu paket önerisinde, Başbakan Erdoğan'ın kısa bir süre önce açıkladığı "4. Ekonomik Tedbirler Paketi"nde yer alan bazı maddeleri ise revize etti.



Paket önerisinde, öncelikle bütün tarafların katıldığı bir "Toplumsal Mutabakat" istendi. Ekonomik ve sosyal sorunlar ile bunlara yönelik çözümlerin ilgili kesimlerin görüş ve önerileri de alınarak, karar sürecine demokratik katılımlarının sağlanması istenen pakette, bu uygulamanın, hem sorunların bizzat ilgili kesimlerin katılımıyla tespitini hem de çözüm konusunda gönüllü yaklaşım ve desteği beraberinde getireceğine dikkat çekildi.



Pakette, Ekonomi ve Sosyal Konsey'in derhal toplantıya çağrılarak, tüm tarafların katılımıyla bir hafta kesintisiz toplantılarla tüm ekonomi ve sosyal sorunların masaya yatırılması istendi.

Pakette, piyasanın canlandırılmasına yönelik olarak bir "Acil Eylem Planı" ortaya konulması istenirken, plan kapsamında mali politikalarda bir miktar gevşemeye izin verilerek, piyasaya canlılık sağlayabilecek alanlardaki kamu harcamalarının artırılmasının gerekliliğine değinildi.

