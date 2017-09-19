"ATO'daki seçimi AKP erteletti" iddiası

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) Nisan 2018'e ertelenen seçimleri "AKP hükûmeti yaptı" iddiası.

Ankara Ticaret Odası’nın ekim ayında yapılması planlanan seçimleri Nisan 2018 tarihine ertelendi. Cumhuriyet'te yer alan iddiaya göre "seçimleri manipüle etmeye yönelik çabalara karşı KHK çıkaran AKP hükûmeti seçimlerin 2018'e erteledi."

Bakanlar Kurulu’nun ATO seçimlerine ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ATO’nun Ekim 2017’de başlayıp Kasım 2017’de tamamlanması gereken organ seçimleri 2018 yılının Nisan ayında yapılması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.