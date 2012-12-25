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ATO'da çıkan yangın söndürüldü

ATO'da mükellef işlemlerinin yürütüldüğü bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu söndürüldü

25 Aralık 2012 09:51

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) çıkan yangın söndürüldü.
 
ATO'da mükellef işlemlerinin yürütüldüğü bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

ATO Başkanı Salih Bezci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın söndürüldü. Sabah hasar tespitine bakacağız. Umduğumuz gibi değil inşallah,daha az bir şey var. İtfaiye, belediye ve emniyet görevlileri cansiperane çalıştılar. Kazasız belasız atlattık. Ölüm kalım yok" dedi.

Bezci, "Hasar büyük mü" sorusuna, "Tahmin ettiğimiz kadar değil. Ticaret odası çalışmalarına devam edecek" diye cevap verdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada ise mükellef işlemlerinin yürütüldüğü bölümde çıkan yangının mükellef işlemlerini olumsuz yönde etkilemeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "ATO'da yürütülen hizmetler 25 Aralık Salı günü itibariyle gerçekleştirilemeyecek olup mükelleflerimizin sadece zorunlu işlemleri odamıza başvurmaları halinde yerine getirilecektir" ifadesi yer aldı.

Bu arada, resmi işlemler için gerekli mühürler, görevliler tarafından yanan bölümden çıkartıldı.

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