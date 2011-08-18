-ATO: Yurtdışına ödenen sağlık giderleri fazla ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, ''Türkiye'nin yurtdışına ödediği sağlık giderleri savunma sanayinden daha fazla'' dedi. ATO Başkanı Salih Bezci ile yönetim kurulu üyelerinin dün Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a yaptıkları ziyaretin içeriğiyle ilgili ATO'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, ATO Başkanı Bezci görüşmede, savunma ve sanayi ile havacılık alanında uygulanan offset yönteminin cari açığın azaltılması yönünde önemli bir argüman olduğunu belirterek, sağlık sektöründe de ofset anlaşmaları yapılabileceğini söyledi. Bezci, hükümetin cari açığın azaltılması konusu üzerinde hassasiyetle durmasından memnuniyet duyduklarını belirtirken, ''Türkiye'nin yurtdışına ödediği sağlık giderlerinin savunma sanayinden daha fazla olduğunu'' vurguladı. Yılda ortalama 2 milyar dolarlık medikal cihaz ithalatına karşılık, 120 milyon dolarlık ihracat, 4 milyar dolarlık ilaç ve hammadde ithalatına karşılık da 356 milyon dolarlık ihracat yapıldığını vurgulayan Bezci, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan yeni sağlık yatırımlarıyla ithalat tutarının çok daha yüksek miktarlara çıkacağını belirtti. İthal edilen medikal cihazların büyük bölümünün Türkiye'de üretilebileceğine değinen Bezci, ''İlgili kurum ve kuruluşların acilen yerli üretimi teşvik eden stratejiler belirlemesi lazım. Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerimizin medikal cihaz alımlarında yerli üreticilerin ürünlerini tercih etmeleri sektörün ihracat yapmasını ve daha fazla firmanın bu alanda üretime yönelmesini teşvik edecektir'' dedi. Bezci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerli malı kullanımına öncelik vereceği yönündeki açıklamalardan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ''Teknolojik zorunluluklar dışında, kamunun yurtdışı alımları ortadan kaldırılırsa bunun cari açığı da olumlu etkisi olacaktır'' ifadesini kullandı. -ODTÜ'nün altından tünel önerisi- ATO'nun başlattığı yardım kampanyasında Somali için toplanan rakamın 1 milyon 144 bin TL'ye ulaştığı bilgisini de veren Bezci, Ankara halkına minnettarlık duyduklarını vurguladı. Ziyarette, Etlik ve Eskişehir yolundaki hastaneler bölgesinin Ankara'ya çok önemli bir katmadeğer sağlayacağını da dile getiren Bezci, ancak her yatırım gibi bu yatırımın da farklı sorunları ortaya çıkarabileceğini, sözgelimi Eskişehir yolunun daha fazla yük alacağını bu nedenle metronun bir an evvel tamamlanması gerektiğini belirtti. Bezci, ortaya çıkacak ulaşım sorununun çözümü için ayrıca, ODTÜ'nün altından tünelle yol geçirilmesini ve Hacettepe Üniversitesi'nin nizamiyesinden Konya yoluna bir bağlantı yolunun yapılması önerisinde bulundu. -Akyurt'a raylı sistem yapılacak- Akyurt'ta yapılacak ''Uluslararası Fuar Merkezi''nin hızla bitirilmesi için ATO olarak ellerinden geleni yaptıklarını, ancak arsa tahsisi ve şirket kurulma aşamasının ağır yürüdüğünü belirten Bezci, ''Bunları hızlandırmak lazım. Projeyi hazırlatıyoruz. Esenboğa yolu geniş olmasına rağmen, Akyurt fuar alanı devreye girdiğinde yetersiz kalır. Hafif raylı sistemin hızla yapılması gerekiyor. Ayrıca fuar alanında, Esenboğa Havalimanı'nı da kapsayacak alternatif bir çevre yoluna ihtiyaç var. Bu yol da düşünülmeli'' dedi. Bezci, ziyareti sırasında, ''Uluslararası Ankara Alışveriş Festivali'' için start verdiklerini de kaydetti.