-ATO ÜYELERİNDEN REFERANDUMDA ''EVET'' ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim, Disiplin ve Meclis Üyelerinin bir bölümünün imza koyduğu metinde, ''referandumda oyumuz evet'' açıklaması yapıldı. Meclis Üyesi Ferhat Ertürk, ATO Meclis Salonunda okuduğu metni, ATO'nun 11 Yönetim Kurulu Üyesinden 8'inin, 6 Disiplin Kurulu üyesinden 5'inin, 181 Meclis Üyesinden de 132'sinin imzaladığını belirtti. İmza atan üyelerin Odaya kayıtlı 164 meslek komitesinin 59'unu kapsayacak şekilde geniş bir yelpazeye yayıldığını ifade eden Ertürk, bu şekilde çok farklı siyasi eğilimlere sahip üyeleri bünyesinde barındıran ATO'nun kritik bir meselede geniş bir konsensüs sağladığını vurguladı. -REFERANDUM METNİ- Ertürk'ün okuduğu referandum metninde şu görüşlere yer verildi: ''Ankara Ticaret Odası'nın Meclis ve Komite Üyeleri olarak, 12 Eylül 2010 tarihinde ülkemizde yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunun ülkemizin ve milletimizin geleceği adına fevkalade önemli olduğunu düşünüyoruz. Buna bağlı olarak da referandumla ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmanın milli ve vicdani bir sorumluluk olduğu kanaatindeyiz. Referanduma sunulan Anayasa değişikliği maddelerini hem duyarlı bir vatandaş zaviyesinden, hem de Ankara tüccarının temsilcisi olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde cereyan eden referandum sürecinin bir genel seçim havasında ele alınmasının doğru olmadığını düşünüyor ve biz, meseleyi partiler üstü bir anlayışla ele alıyoruz. Yapılacak düzenlemelerin gerek demokrasi liginde, gerekse de ekonomik alanda dünyada en üst seviyeye çıkması adına ülkemizin önünü açacağına inanıyoruz. Bu çerçevede ismi geçen ATO Meclis ve Komite üyeleri olarak 12 Eylül'deki referandumda oyumuzun 'evet' olacağını kamuoyuna ifade ediyoruz.''