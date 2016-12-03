ATO seçimini kaybeden Osman Gökçek: FETÖ'yle ilgili yaptığımız açıklama sandığa olumsuz yansıdı

Ankara Ticaret Odası seçimini kaybeden Osman Gökçek, seçimi kaybetmesine ilişkin "FETÖ terör örgütüyle alakalı yaptığımız açıklamaların sandığa olumsuz olarak yansdığını görüyoruz." dedi.

Gökçek bir seçimin daha olduğunu belirterek "İçerdeki bu örgütlerin tam tersine oy kullanması söz konusu oldu diye düşünüyorum. Bir seçim daha var bu işlerin değişeceği kanaati içindeyim" diye konuştu.

ATO’da Gürsel Baran dönemi

Hürriyet'ten Oğuz Demir'in haberine göre, Osman Gökçek ile Gürsel Baran’ın yarıştığı Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerinde ipi Baran göğüsledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kuzeni olan Gürsel Baran seçimde 188 meclis üyesinden 100’ünün oyunu alarak ATO Başkanı seçildi.

Osman Gökçek 86 oyda kaldı, iki oy geçersiz sayıldı. ATO’yu olağanüstü seçime götüren süreç, önce, 8 yönetim kurulu ve 5 yedek yönetim kurulu üyesinin 26 Ekim’de istifasının ardından 27 Ekim’de ATO Meclis toplantısında da Başkan Salih Bezci’nin istifasıyla başladı. ATO Meclisi, 1 ay içinde yeni başkan ve yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gitti. Seçim takvimini ise yine yönetmelik gereği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından atanan üç kişilik kayyım heyeti belirledi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu, Osman Gökçek’in adaylığının yolu bir dizi istifayla açılmıştı. Gökçek’in tek aday olarak seçime gireceği kulislerde konuşulurken, meclis üyesi Gürsel Baran da 28 Kasım’da aday olduğunu ilan etti. Baran’ın yaptığı başvuru üzerine Çankaya İlçe Seçim Kurulu, seçim güvenliği için polisin, ATO giriş kapısında, bina içinde ve seçim sandıkları ile oy kabinlerinin konulacağı sandık alanında bulunmasına karar verdi. Seçim sandıkları ile oy kabinlerinin bulunduğu sandık çevresinde güvenlik kameraları söküldü. Kabinlerin üstü kapatıldı. Cep telefonu dahil görüntü kaydedici veya haberleşme cihazlarıyla oy kabinine girilmesi yasaklandı.

"Üç aşamalı acil eylem planımız var"

Baran, seçimleri kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, “ATO’da kaybolan üç yıl ve 15 Temmuz süreci var. Devletimizle işbirliği içinde gereken yapılacaktır” dedi. Baran, söyle devam etti: “Osman kardeşimin gösterdiği performans gerçekten önemli. 188 meclis üyesinin de oy kullanması gerçekten önemli. Şu an kaybedecek zamanımız yok. ATO’nun adını layık olduğu yere çıkarmakla ilgili elimizden gelen gayreti pazartesi günü itibariyle bütün ekibimizle gayret içinde olacağız. Bundan sonra Ankara var, ATO ve Ankaralı esnaf-tüccar var. Üç aşamalı bir acil eylem planımız var yakın zamanda hayata geçireceğiz.”

"Önümüzde bir seçim daha var"

Seçim sonuçlarında FETÖ etkisi olduğunu iddia eden Osman Gökçek, “Gürsel Baran’ı tebrik ediyorum, demokratik bir seçim oldu, kendisi başarıyla çıktı. Özellikle süreç içerisinde FETÖ ile ilgili yaptığımız açıklamaların sandığa olumsuz olarak yansıdığını görüyoruz. Zannediyorum içeride bulunan bu örgütlerin yine aynı şekilde oy kullanması söz konusu ama Gürsel bey hakkıyla almıştır. Önümüzde bir seçim daha var ve inşallah sonucun değişeceği kanaatindeyim” dedi.