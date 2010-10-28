-ATO: BATIK KREDİLER 5 YILDA 3 KAT ARTTI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) batık kredi miktarının son 5 yılda yaklaşık üç kat artarak 7 milyar 807 milyon liradan 21 milyar liraya çıkarken, bankaların alacaklarına karşılık icra yoluyla el koydukları gayrimenkul sayısında da patlama yaşandığını bildirdi. ATO, Bankaların, el koydukları ipotekli gayrimenkullere, tıpkı emlakçılar gibi detaylı bilgiler içeren fotoğraflı ilanlar yoluyla internet üzerinden müşteri aradığını açıkladı. ATO, ''Emlakçıbank'' başlığıyla gerçekleştirdiği araştırmada elde ettiği bilgileri, yazılı bir açıklamayla duyurdu. Araştırmaya göre bazı bankaların internet sitelerinde satılık gayrimenkulün çok sayıda fotoğrafı, uydu görüntüsü, açık adresi ve yol tarifi, son imar durumu, varsa teknik ya da hukuki kusurları gibi ayrıntılar bile yer alıyor. Kısa sürede alıcı bulmak için gayrimenkullerin fiyatları piyasa rayicinin altında tutuluyor. Alıcı isterse, satın almaya talip olduğu gayrimenkulü, en yakın banka şubesindeki görevlinin yardımıyla görmeye de gidebiliyor. Bankaların elinde konut, villa, dükkan, bina, fabrika, arsa, tarla gibi gayrimenkullerin yanı sıra un değirmeni, düğün salonu, fındık kırma fabrikası, alışveriş merkezi, balık lokantası, süpermarket, çiftlik, otel, pansiyon, dershane, benzin istasyonu, bağ, kestane bahçesi, incir bahçesi, kavaklık, samanlık, otlak ve fırın gibi gayrimenkuller de bulunuyor. -HALK BANKASI EMLAK ZENGİNİ- 5 Ekim 2010 tarihi itibariyle, elinde en çok gayrimenkul bulunan banka Halk Bankası... Bankanın elinde bin 501 adet gayrimenkul bulunuyor. Bu gayrimenkullerin toplam değeri ise 235 milyon liraya yaklaşıyor. Vakıfbank bin 492 adet gayrimenkul ile ikinci sırada yer alıyor. Bankanın elinde 403 milyon lira değerinde gayrimenkul bulunuyor. Bankanın 2009 yılı üçüncü çeyrek bilanço rakamlarına göre elinde kalmış olan gayrimenkullerin toplam büyüklüğü 188 milyon lira idi. Bankalar ellerindeki gayrimenkulleri yazılı olarak teklif alma ya da açık artırma usulü ile satışa sunuyor. Teklif verme prosedürü bankaların internet sitesinde anlatılıyor. Ayrıca, gayrimenkul satış şartnamesi, satın alma teklifi örneği, satış ve borçlanma protokolü gibi belgelere de sanal ortamda ulaşılabiliyor.