ATO başkanlığı için Emine Erdoğan'ın kuzeni Osman Gökçek'e rakip oldu

Ankara Ticaret Odası'nda 3 Aralık’ta yapılacak seçim öncesinde Osman Gökçek’e ilk resmi rakip çıktı. Gürsel Baran, bugün düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını resmen açıkladı. Seçimde aday olabileceği sinyali veren Mustafa Deryal de aday olmayarak Gürsel Baran'ı desteklediğini duyurdu. Gürsel Baran, "Komiteden bir grup arkadaşın istifa ettirilmesi birkaç gün sonra yönetim kurulunun çoğunluğunun istifa ettirilmesi ve arkasından bu bir hafta içinde odaya gelen kardeşimizin arkadaşımızın (Osman Gökçek) burada aday olması. Burası Ankara Ticaret Odası, buranın kendine göre teamülleri var. Bir hafta içinde bütün bu işlerin yaptırılmasını çok doğru bulmadık. 2013’teki oyun kurucuların bugün tekrar oyun kurucu olmasına müsaade etmek istemiyoruz. Buranın kendine göre teamülleri var" dedi.

"Tüccar aynı hatayı iki kere yapmayacak"

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, Baran, ATO başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısında özetle şöyle dedi:

“2013’ten beri ATO ekonomik cephede varlık gösterememiş ve üzerine düşeni yapamamıştır. Gün kişisel hesaplar yapma günü değildir. Böyle zamanlarda kişisel hesaplar kimseye bir kazanç sağlamaz. Ülke menfaatleri her türlü kişi, grup ve zümreden çok daha önemlidir. Şu anda olağanüstü bir seçimin arifesindeyiz. Doğru tercih yapmak zorundayız. Ana fikri hak, hukuk ve adalet olan duruşumuz 2013 yılından bu yana değişmemiştir. Gün hiçbir baskıya boyun eğmeden irademizi doğrudan kullanma günüdür. Önceki seçimlerde neler yaşadığımız herkesin malumudur. Bunun tekrar yaşanmasına müsaade edilmeyecektir. Basiretli tüccar aynı hatayı iki kere yapmayacaktır.

"Seçimleri üyelerin onurunu koruyarak yaptıracağım"

"3 Aralık’ta yapılacak seçimlerde vicdanlarımızın sesi olarak ATO Başkanlığına adaylığımı açıklıyor ve desteklerinizi bekliyorum. Bu karar şahsi ve nefsi bir karar değildir. Adaylığım ATO meclis üyeleri ile yapılan istişarelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Ben bir yıllık geçiş döneminde bu sorumluluğu değerli meclis üyelerinin desteği ile yerine getirmeye talibim.

"Bu süreçte en önemli meselemiz odada hak ve adaleti tesis etmek, seçimleri en şeffaf ve adil şekilde baskı ve müdahalelere yer vermeden gerçekleştirmektir. Bu benim size karşı en öncelikli sorumluluğum ve sözümdür. ATO’da gelecek yıl yapılacak seçimlerin tüm meclis üyelerinin emeği ve onuru korunarak yapılmasını sağlayacağıma şimdiden söz veriyorum. Etki altında kalmadan aklımızı ve vicdanımızı ipotek altına koymadan en doğru kararı vereceğiz. Oyumuzu kullanırken yanımızda sadece onurumuz ve vicdanımızın olacağını biliyorum. Bu hukuku koruyacağımıza söz veriyor, 3 Aralık’ta sizlerin de bu hassasiyetle karar vereceğinize inanıyorum. Çünkü 140 bin üyenin emanetini üzerimizde taşıyoruz.”

"Oyun kurulmasına müsade etmeyeceğiz"

Baran, süreçte herhangi bir baskı görüp görülmediği yönündeki soruyu "Bundan önce 2013 seçimlerinde neler yaşadığımız malumunuz çok detaya girmeye gerek yok. Bugün de bir komiteden bir grup arkadaşın istifa ettirilmesi birkaç gün sonra yönetim kurulunun çoğunluğunun istifa ettirilmesi ve arkasından bu bir hafta içinde odaya gelen kardeşimizin arkadaşımızın (Osman Gökçek) burada aday olması. Burası Ankara Ticaret Odası, buranın kendine göre teamülleri var. Bir hafta içinde bütün bu işlerin yaptırılmasını çok doğru bulmadık. 2013’teki oyun kurucuların bugün tekrar oyun kurucu olmasına müsaade etmek istemiyoruz" şeklinde yanıtladı.

"İmzalara değil oylara talibim"

Adaylığının TOBB çevrelerince nasıl karşılandığı yönündeki soru için de Baran, "Biz Ankara Ticaret Odası’nın 188 üyesiyle istişareyle aday gösterildik. TOBB çevresiyle Rifat Bey’le diyaloglarımız vardır ama bu konuyla ilgili değildir. Biz 188 arkadaşımızla istişare ederek aday olduk başka yerle değil" dedi. İlk adaylığını açıklayan Osman Gökçek’e 142 meclis üyesinin imzalı desteğini de değerlendiren Baran, "İmza alınırken de takip ettik çok doğru bulmuyorum. Ben arkadaşlarımızın imzasına talip değilim herhangi bir baskı altında olmadan kullanacakları oya talibim. 16 yıldır buradayım arkadaşlarımın hepsi beni tanır benim imza toplamama da gerek yok" diye konuştu.

Deryal: Arkadaşımızın yanındayız

2013 seçimlerinde Salih Bezci ile yarışan ve daha önce yaptığı açıklamayla seçimde aday olabileceği sinyali veren Mustafa Deryal ise Gürsel Baran’ı destekleyeceğini belirterek şöyle konuştu:

“2013 seçimlerinde yine bugünün şartlarında yeni seçilmiş olan meclis üyesi arkadaşlarımızla yapılan istişareler sonucunda benim adaylığım söz konusu oldu, seçimlere girdik. Hepiniz de biliyorsunuz ki o gün dışarıdan yapılan müdahaleler sonucunda seçimleri biz kaybettik. Ancak biz 2013’ten geçen 3 yıllık süre içerisinde tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla diyaloglarımızı devam ettirdik.

"Seçilen yönetimin doğrusuna doğru dedik yanlışının da karşısında durduk. Sonzamanlarda gelişen şartlar dolayısıyla Gürsel Bey kardeşimizin benim 16 yıllık mesaim arkadaşım 30 yıllık da aile dostumdur. Kendisinin önderliğinde yeni bir seçime giriyoruz. Biz o günkü elimizdeki imkanlarla aldığımız oylarla bu arkadaşımızın yanındayız destekçisiyiz. Kendisinin bu odaya 140 bin üyeye iyi hizmetler yapacağına inanıyorum. Bu cesaretinden dolayı kendisini kutluyor başarılar diliyorum.”