ATO Başkanı Baran: SGK primlerini zamanında ödemeyi özendirmek için indirim oranı yüzde 5’in üzerine çıkartılmalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerini düzenli ödeyenlere yönelik indirim uygulamasından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Zamanında ödemeyi özendirmek için indirim oranı yüzde 5’in üzerine çıkartılmalı” dedi.

SGK Başkanı Cevdet Ceylan, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Meclis üyelerinin de katıldığı görüşmede Ceylan’a, iş dünyasının SGK kapsamına giren sorunları aktarıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, SGK primlerini düzenli ödeyenlere indirim uygulanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti ve "Primlerini düzenli ödeyen üyelerimize SGK tarafından gönderilen teşekkür belgesi, üyelerimiz açısından teşvik edici ve sevindirici oldu. Zamanında ödemeyi özendirmek için indirim oranı yüzde 5’in üzerine çıkartılarak uygulanmalı" dedi. Baran ayrıca, işverenlerin ödediği, eski adı BAĞ-KUR olan 4b ödemelerini işverenlerin kendi işletmelerinden yapabilmesi konusunda da düzenleme yapılması önerisini sundu. (ANKA)