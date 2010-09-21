-ATO BANKA KOMİSYONLARINI ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Ankara'nın 15 ayrı bölgesinden, ATO'nun bir bankanın Kızılay şubesindeki hesabına biner liralık EFT gönderterek, bankaların aldığı komisyonları, aynı mesafedeki taksi ücretleriyle kıyaslattı. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 ayrı bankanın neredeyse 15'i de, 10 liradan 52,5 liraya kadar değişen tutarlarda ve farklı ücretler alıyor. Elde edilen sonuçları Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin'e bir mektup göndererek bildiren Aygün mektubunda, bankaların para transferlerini ''tatlı kar kapısı'' haline getirdiklerini anlattı. Sinan Aygün, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a ''Bankaların ücret ve komisyonlarının yüksekliği, vatandaşı bankacılık sistemi dışına iterek kayıt dışılığı özendiriyor'' şikayetinde bulundu. Açıklamaya göre, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve başka nedenlerle birçok işlem bankalar üzerinden yapılmak zorunda bulunuyor. Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına giren mükellefler ve nihai tüketiciler 8 bin TL'yi aşan hemen hemen tüm ödemelerini bankalar üzerinden yapmak zorunda bulunuyor. -ÜCRET VE KOMİSYON GELİR KAPISI- Bankaların bankacılık hizmet gelirleri 2009 yılında 10,5 milyar liraya, kredilerden aldıkları ücret ve komisyonlar ise 3,3 milyar liraya kadar yükseldi. Buna göre sektör, 2009 yılında ücret, komisyon ve hizmet bedeli gibi isimler altında vatandaşlardan toplam 13,8 milyar lira topladı. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde ise bankalar, 6,3 milyar liralık bankacılık hizmet geliri, 1,9 milyar lira da kullandırdıkları kredilerden ücret ve komisyon adı altında toplam 8,2 milyar lira tahsil etti. Bankaların ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirlerinin sektörün toplam gelirleri içerisindeki payı bu yılın ilk yedi aylık döneminde yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Söz konusu gelirlerin bankanın toplam işletme giderlerine oranı da yüzde 63 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2009 yılında yüzde 66 düzeyine çıkmıştı. ATO Başkanı Sinan Aygün, yapılan araştırmanın bankacılık hizmetlerinde maliyetle fiyat arasında bir ilişki bulunmadığının ortaya çıktığını belirtti. Aynı işlem için bir bankanın 10 TL alırken, bir başka bankanın 52,5 lira alabildiğine dikkati çeken Sinan Aygün, bunun serbest piyasa ekonomisiyle açıklanamayacağını belirtti.