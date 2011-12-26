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ATM'yi çaldılar ZONGULDAK (A.A)

26 Aralık 2011 16:41

-ATM'yi çaldılar ZONGULDAK (A.A) - 26.12.2011 - Zonguldak'ta bir bankaya ait 480 kilogram ağırlığında, içinde 151 bin lira bulunan ATM çalındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğünün önünde işçilerinin faydalandığı bir banka şubesinin camekanlı bölümündeki 3 ATM'den biri, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Ekipler, olay gerçekleştiği saatlerde banka şubesinin yakınlarında plakası henüz belirlemeyen bir minibüs bulunduğunu tespit etti.  Cihazın minibüse yüklenerek çalındığını tahmin eden güvenlik güçleri, bankaya ait güvenlik kameralarının bir süredir arızalı olması nedeniyle zanlı veya zanlıların eşkalini belirleyemedi.

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