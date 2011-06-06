T24 LogoT24 Logo
Gündem

ATM'YE MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI İSTANBUL (A.A)

06 Haziran 2011 02:10

-ATM'YE MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 05.06.2011 - Kağıthane'de bir banka şubesinin ATM'sine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı. Alınan bilgiye göre, Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki özel bir banka şubesine ait ATM'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Saldırının ardından çıkan yangın, vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen Kağıthane itfaiyesi tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24