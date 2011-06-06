-ATM'YE MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 05.06.2011 - Kağıthane'de bir banka şubesinin ATM'sine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı. Alınan bilgiye göre, Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki özel bir banka şubesine ait ATM'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Saldırının ardından çıkan yangın, vatandaşlar tarafından itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen Kağıthane itfaiyesi tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.