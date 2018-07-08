ATM'nin altında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ve polisi seferber etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde bir banka şubesinin otomatik para çekme makinesinin (ATM) altında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Keşan\'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi\'ndeki Şehitlik Parkı önünde bulunan ATM\'nin alüminyum sacla kaplı alt bölümüne giren yavru kedi, mahsur kaldı. Çevrede oyun oynayan çocuklar, fark ettikleri yavru kediyi kendi çabalarıyla kurtaramayınca ailelerine haber verdi. Aileler de polis ve itfaiyeden yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleriyle Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı kaza kırım ekibi sevk edildi. Durum, ATM\'nin ait olduğu bankanın yetkililerine de bildirildi. Banka yetkilileri de olay yerine gelerek tedbir amaçlı bekledi. Yavru kedinin annesi olduğu tahmin edilen bir kedi ise ATM\'nin başından ayrılmadı.

İtfaiye ekibi, demir kesme makasıyla ATM\'nin alt kısmındaki alüminyum sacın bir bölümünü kesti. Çalışma sırasında korkan yavru kedi, kabloların arasına girerek saklandı. İtfaiye ve polis ekipleri, el feneri yardımıyla uzun süre kediyi dışarı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine yavru kedinin dışarı çıkması için kesilen kısma bir tabak içerisinde sosis ve kaşar peyniri bırakıldı. Yavru kedi, bir süre sonra saklandığı yerden hızla dışarı çıkarak, annesiyle birlikte gözden kayboldu.

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