-ATM'LEREN 1 YILDA 200 MİLYAR LİRA ÇEKİLDİ İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Visa Europe Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, Türkiye'de bir yılda ATM kartlarıyla çekilen nakit tutarının 200 milyar lira olduğunu belirterek, ''Bunun 7 milyar lirası alışverişten oluşuyor. Önümüzdeki birkaç yılda bunu 50 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz'' dedi. Kart sahiplerini bilinçlendirmeyi ve Visa Electron kartlarının alışverişlerde kullanımını artırmayı hedefleyen Visa'nın yeni kampanyasının tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Ülman, Türkiye'nin de dahil olduğu Visa Europe'un Avrupa pazarlarının kart kullanımları açısından; ''banka kartlarının ağırlıklı kullanıldığı pazarlar'', ''kredi kartlarının ağırlıklı kullanıldığı pazarlar'' ve ''her iki kartın dengeli kullanıldığı pazarlar'' olarak gruplandırılabileceğini bildirdi. Ülman, Türkiye'nin kart adetleri bakımından üçüncü gruba girerken, banka kartlarının alışverişlerde kullanımı bakımından ikinci grupta yer aldığını belirterek, ''Visa Türkiye olarak amacımız banka kartlarının alışverişlerdeki kullanımını artırarak üçüncü gruba girmektir'' dedi. Türkiye'nin ödeme kartlarındaki yenilikçi uygulamalarının banka kartları alanında da sürdüğünü vurgulayan Ülman, ''Avrupa'da standart kullanımı olan banka kartlarına bile ülkemizde taksitlendirme özelliği kazandırılarak bir ilke imza atıldı. Kredi kartlarında olduğu gibi önümüzdeki yıllarda banka kartları alanında da temassız ödeme, ulaşım ve mobil ödemeler gibi yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar göreceğimize inanıyorum'' diye konuştu. Türkiye'de 2005 yılında her 100 liralık alışverişin 15 lirasının kartlarla yapıldığını, 2010'da ise her 100 liralık alışverişin 29 lirasının'sinin kartlarla gerçekleştirildiğini kaydeden Ülman, Türkiye'de kartlarla yapılan tüketim harcamalarındaki artışın 5 yılda yüzde 86 olduğunu bildirdi. -''SON ÇEYREK BÜYÜMEMİZ YÜZDE 16''- Berna Ülman, son çeyrek büyümelerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 olduğunu, bunun yüzde 15'inin Visa kredi kartlarından, yüzde 72'sinin Visa Electron banka kartlarından geldiğini ifade etti. Visa Electron kartlarının alışverişlerde kullanımının artmasının ekonomiye faydalarına da değinen Ülman, nakit çekimi yerine banka kartlarının alışverişte kullanıldığında paranın sistem içinde kaldığını, bu sayede oluşan fonların yatırım, istihdam ve üretim yoluyla ekonominin büyümesine olumlu katkı sağladığını ifade etti. Ülman, banka kartlarının alışverişlerde kullanımının artmasıyla birlikte ekonomideki büyüme oranlarına katkısının daha fazla hissedileceğini söyledi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ülman, banka kartlarının tüketim harcamalarından aldığı payı yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, bir soru üzerine, ''Türkiye'de bir yılda ATM kartlarıyla çekilen nakit tutarı 200 milyar lira. Bunun 7 milyar lirası alışverişten oluşuyor. Banka kartlarıyla yapılan alışverişin payı Avrupa'da yüzde 70 iken, Türkiye'de yüzde 4. Önümüzdeki birkaç yılda bunu yüzde 25'e, yani 50 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz'' dedi. -BANKA KARTI KULLANIM ALIŞKANLIKLARI- Visa Europe Türkiye Ülke Direktörü Nur Öztin Kurak da Visa'nın ERA Araştırma'ya yaptırdığı ''Banka Kartı Kullanım Alışkanlıkları ve Tutum Araştırması''nın, banka kartlarını alışverişte kullanmayanların yüzde 31'inin, banka kartlarının alışverişte kullanılabileceğini bilmediği sonucunu ortaya koyduğunu, tüketicilere bilinen banka kartı markaları sorulduğunda, banka kartı ismi belirtenlerin oranının yüzde 4'te kaldığını söyledi. Kurak, Türkiye'de banka kartları ile yapılan her 5 işlemin sadece 1'inin alışveriş harcaması olarak gerçekleşirken, hacimlere bakıldığında banka kartları ile yapılan harcamaların hala yüzde 96'sının ATM'den nakit çekim, yüzde 4'ünün ise alışveriş harcaması şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini, bu rakamların, ATM kartı olarak bilinen banka kartlarının tüketiciler tarafından bütün işlevleriyle kullanılmadığını ortaya koyduğunu kaydetti. Türkiye'deki 67 milyon banka kartının yüzde 63'ünü (42 milyon) Visa Electron banka kartlarının oluşturduğunu belirten Kurak, Visa Electron kartın tüketicilere sunduğu en önemli kolaylıklardan birisinin ödeme noktası yaygınlığı olduğunu bildirdi. Kurak, Türkiye'deki ATM sayısının 26 bin 600, POS cihazı sayısının ise 1 milyon 800 bin olduğunu ifade ederek, alışveriş noktalarındaki POS cihazı sayısının ATM sayısının 70 katı olduğunu vurguladı. Kurak, ''ATM'den para çekip alışverişte kullanmak yerine, alışverişlerde doğrudan banka kartıyla ödeme yapmak hem daha erişilebilir hem daha rahat hem de nakite göre daha güvenli. Buna rağmen, Visa Electron banka kartlarıyla yapılan alışverişin payı, toplam ciro içerisinde hala yalnızca yüzde 4'tür'' şeklinde konuştu. Türkiye'de Visa Electron banka kartlarının gelişiminin yıllar geçtikçe hızlandığını ifade eden Kurak, ''5 yıl önce pazarda 25 milyona yakın Visa Electron banka kartı bulunurken, bugün bu sayı 42 milyona ulaştı. Visa Electron kartlarıyla yapılan alışveriş işlemlerine baktığımızda da son 5 yılda yüzde 400'e yakın artış görüyoruz'' dedi. -VISA ELECTRON BANKA KARTI KAMPANYASI- Nur Öztin Kurak, Visa Electron banka kartlarının alışverişlerde kullanım alışkanlığının yerleşmesi için daha katedilecek çok yol olduğunu belirtirken, şunları kaydetti: ''Visa Europe Türkiye olarak tüketicilerin ezberini bozarak Visa Electron kartlarının alışverişlerde kullanımı için yeni bir kampanya başlattık. Tüketicilerimize şu mesajları vermek istiyoruz; cebinizdeki Visa Electron banka kartınızla hayat çok daha kolay, rahat, güvenli ve hızlı... Para çekmek için ATM aramanıza gerek yok, tüm Türkiye'de alışveriş noktalarında son derece yaygın olarak yer alan POS terminali, size hesabınıza doğrudan erişim sağlayarak ödeme imkanı sunuyor.'' Kurak, bazı bankaların banka kartına da puan verdiğini, bir bankanın da taksit olanağı sunduğunu hatırlatarak, nakitle mücadele ettiklerini söyledi. Visa Electron Banka Kartı Kampanyası ile Visa, cebinde Visa Electron kartı taşıyan tüketicilere, bu kartın içerdiği tüm olanakları ve avantajları anlatıyor. Kampanya, tüketicileri Visa Electron banka kartlarının alışveriş ödemelerinde kullanımına yönelik bilinçlendirmeyi hedefliyor.