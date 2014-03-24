ATM’lere yeni güvenlik sistemi arayışı

Küresel ATM pazarında yüzde 30, Türkiye'de ise yüzde 60 pazar payına sahip olan ABD merkezli NCR Türkiye Genel Müdürü Yalçın Orhon, Türkiye'de de bankaların yeni işletim sistemine geçme yönünde hazırlıklarına devam ettiğini belirterek, "Müşterilerimizin yüzde 30-40'ı hazırlıklarını yapıyor" dedi. Bankalararası Kart Merkezi’nin son verilerine göre Türkiye genelinde 42 bin civarında ATM var. ATM'lerin büyük çoğunluğu da Windows XP sistemini kullanıyor. Dünya genelinde ise bankalara ait 2.6 milyon adet ATM bulunuyor.



Microsoft Türkiye Windows Pazarlama Grup Müdürü Onur Altıntaş konuştu: "Windows XP kullanmaya devam eden kullanıcıların büyük bir riskle karşı karşıya kalacağını söylemek yanlış olmaz. ATM'ler de dahil."

Microsoft: 2 yıldır söylüyoruz

Altıntaş, ATM'lerin Windows'un güncel sürümlerine geçiş planlaması yapılması gerektiği bilgisini 2 yıldan fazla zamandır müşterileri ile paylaştıklarını dile getirdi. Pek çok bankanın bu konuda yol aldığını belirten Microsoft Türkiye Windows Pazarlama Müdürü Onur Altıntaş, "8 Nisan 2014 itibarıyla ATM'lerin önemli bir kısmının XP'den güncel bir işletim sistemine geçmiş olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Arslan sistemin en büyük getirisi güvenlik

Microsoft Türkiye Windows Pazarlama Grup Müdürü Onur Altıntaş, yeni sistemin yararlarını şöyle aktardı: "Geçişin ATM'ler için en büyük getirisi güvenlik yönünde olacaktır. Windows 8.1, zararlı yazılımları engelleyecek teknolojilerle donatıldı. Ayrıca sistemlerin yönetimini kolaylaştıran birçok yenilik var. Finansal kurumların risk almaması için, 8 Nisan 2014'te hâlâ Windows XP kullanan ATM'leri olacak kurumların bir an önce bu geçişi yapmalarını öneriyoruz."

Gereksiz panik havası yaratılmış durumda



ATM'lerde işletim sisteminin yenilenmesi nedeniyle kamuoyunda 'güvenlik açığı' doğacak diye gereksiz bir panik havası yaratıldığını ileri süren Yalçın Orhon, "Microsoft 8 Nisan'dan itibaren XP yazılımlarda herhangi bir hata olursa bunu düzeltmek için destek vermeyeceğini açıkladı. Microsoft başınıza bir şey gelirse güvenlik açığı olursa ben karışmam diyor. Yani hatayı düzeltmek için çaba göstermeyecek. Buna göre 'öleminizi alın' diyor. Bugün var olan tehdit daha farklı bir tehdit beklemiyorum. Kullanmak isteyen yine kullanacak. Buna göre bankaların yazılımlarını güncellemesi gerekecek" dedi.