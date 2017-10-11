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ATM'lerden 'papağan' ile 20 bin lira dolandırdılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA ve Gaziantep'teki ATM'lere 'papağan' adı verilen kopyalama aparatı yerleştirerek, müşterilerin kart bilgilerini ele geçiren ve bu yöntemle 20 bin lira dolandıran 3 kişi, gözaltına alındı

11 Ekim 2017 18:28

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA ve Gaziantep\'teki ATM\'lere \'papağan\' adı verilen kopyalama aparatı yerleştirerek, müşterilerin kart bilgilerini ele geçiren ve bu yöntemle 20 bin lira dolandıran 3 kişi, gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bazı banka müşterilerinin kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği ihbarı üzerine, Antalya ve Gaziantep\'te başlattığı operasyon kapsamında İ.Ş., F.K. ve A.Ç\'yi gözaltına aldı. Şebekenin, kart bilgilerini ele geçirmek için \'papağan\' diye tabir edilen ve ATM kart yuvalarına yerleştirilen kopyalama aleti kullandığı tespit edilirken, para çekme haznesinin çerçevesine de gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Kopyalanan kart bilgileriyle ikiz kart oluşturan şebekenin, ele geçirdiği şifreler sayesinde çeşitli harcamalar yaptığı ve ATM\'lerden para çektiği tespit edildi. Şebeke üyelerinin, bu yöntemle 20 bin lira dolandırdığı belirlendi.
Ele geçirilen yaklaşık 14 bin lira tutarındaki paraya el konulurken, ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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