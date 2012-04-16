ATM’lerde kart kullanımına elveda

Günümüz bankacılık sisteminde kullanılan kredi ve banka kartlarının yerine biyometrik el taraması sistemi geliyor. Bu sistem sayesinde bilişim hırsızlıklarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Bu durumun önüne geçmek isteyen Japon Ogaki Kyoritsu bankası çözüm olarak kredi/banka kartı yerine biyometrik el taramasıyla ATM’lerden para çekmeyi planlıyor.

Japon bankasının duyurduğu biyometrik el taraması, kızılötesi ışınlarla kullanıcıların ellerindeki damar yapısınının haritasını çıkarıp tanımlama algoritmasına dayanan bir sistemle çalışıyor. Müşteriler bundan sonra bankanın ATM’lerine gittiğinde biyometrik el taramasının ardından doğum tarihlerini ve pin numalarını girdikten sonra banka bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

Banka, bu uygulamayla birlikte müşterilerinin çalınan ve kaybolan kredi/banka kartlarının yarattığı sıkıntıların da önüne geçecek.