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Atme kampına roket atıldı: 3 ölü, 15 yaralı

Yaralılar bölgedeki sahra hastanesine kaldırıldı

06 Şubat 2018 19:20

Hatay sınırında bulunan Suriye'nin Atme kasabasındaki kampa Afrin bölgesinden roket atıldığı belirtildi. Roketin Suriyeli mültecilerin kapma isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Cinderes'ten atıldığı belirtilen bir roket, Reyhanlı ilçesinin Bükülmez mahallesi karşısındaki Atme kasabasında, Suriyelilerin barındığı mülteci kampına isabet etti.

Roket nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Bölgedeki sahra hastanesine götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

Roketin atıldığı bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından top atışına tuttuldu. (DHA)

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