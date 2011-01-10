ATM’den ‘gram’la altın satılacak

T24 - Kuveyt Türk Katılım Bankası, ATM’den gram altın çekilmesine ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ile yaptığı işbirliği kapsamında vatandaşın, elindeki altını şubelerinde bozdurmasına olanak sağlayacak.



Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, müşterilerinin elindeki altını banka şubesinde bozdurup hesaba dönüştürme isteği olduğunu ve bu taleplerin artması sonucu İAR ile bir işbirliği yaptıklarını söyledi. Yılmaz, “Altını yatırım enstrümanı olarak, yeni ürünlerle dizayn ederek kuyumcunun altın cinsinden duyduğu finansman ihtiyacına da katkıda bulunuyoruz” dedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Altın hesabına ilgi artacak



Gelen talebin ertelenmemesi ya da ötelenmemesi için Kuveyt Türk şubelerinde bulunacak İAR uzmanlarının, istemesi halinde vatandaşın elindeki altına kıymet takdiri yapacağını belirten İrfan Yılmaz, kuyumcularla rekabet etmek istemediklerini, ancak kıymet takdiri sonucunda ortaya çıkacak rakamın piyasanın biraz üzerinde olabileceğini, ay sonunda pilot uygulamaya geçeceklerini anlattı. Uygulamanın başarılı olması halinde bunu yaygınlaştıracaklarını, bazı Kuveyt Türk şubelerinde haftada bir gün “altın günü” düzenleyebileceklerini bildiren Yılmaz, uygulamayla altın hesaplarına olan ilgiyi ve bankanın altın tasarruflarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.





ATM’den altın çekilecek



İrfan Yılmaz, önümüzdeki dönem için Kuveyt Türk ATM’lerinden vatandaşa sertifikalı 1 ve 2.5 gram altın verme çalışmaları bulunduğunu ifade ederek, vatandaşların bu ATM’lerden hesabındaki altını çekebileceği gibi Kuveyt Türk’te hesabı olmazsa bile para ya da kredi kartıyla gram altın satın alabileceğini anlattı. Bir ATM firmasının şu anda ATM’yi altın vermeye uygun dizayn etmeye çalıştığını, ATM’lerden altın çekmenin dünyada bir “ilk” olacağını söyledi. Yılmaz, Kuveyt Türk’te 45 yaş ve üstü müşterilerinin mevduat, 30-35 yaş arasındaki müşterilerinin ise altın yatırımını tercih ettiğini ifade etti.





100 milyar doların 20’si bankalara çekilebilir



Bankacılık sektörü olarak Türkiye’deki altın stoğunun yüzde 20’sini bankalara çekmeleri halinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde 20 milyar dolarlık bir rakam görebileceklerini belirten İrfan Yılmaz, “Bankacılık sektörü bu rakamı çekebilir. Sektör bu anlamda hızlı gelişiyor. Her yıl kendini ikiye katlıyor. Sektör henüz pastanın çok azına dokunabilmiş durumda. Türkiye’de 100 milyar dolarlık bir altın stoğu varsa bunun sadece 1.3 milyar doları bankalarda, gerisi hala yastık altında bulunuyor” diye konuştu.







