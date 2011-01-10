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Ekonomi

ATM’den ‘gram’la altın satılacak

Kuveyt Türk Katılım Bankası, ATM’den gram altın çekilmesine ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ile...

10 Ocak 2011 02:00

T24 - Kuveyt Türk Katılım Bankası, ATM’den gram altın çekilmesine ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ile yaptığı işbirliği kapsamında vatandaşın, elindeki altını şubelerinde bozdurmasına olanak sağlayacak. 

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, müşterilerinin elindeki altını banka şubesinde bozdurup hesaba dönüştürme isteği olduğunu ve bu taleplerin artması sonucu İAR ile bir işbirliği yaptıklarını söyledi. Yılmaz, “Altını yatırım enstrümanı olarak, yeni ürünlerle dizayn ederek  kuyumcunun altın cinsinden duyduğu finansman ihtiyacına da katkıda bulunuyoruz”  dedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:


Altın hesabına ilgi artacak          

Gelen talebin ertelenmemesi ya da ötelenmemesi için Kuveyt Türk şubelerinde bulunacak İAR uzmanlarının, istemesi halinde vatandaşın elindeki altına kıymet takdiri yapacağını belirten İrfan Yılmaz, kuyumcularla rekabet etmek istemediklerini,  ancak kıymet takdiri sonucunda ortaya çıkacak rakamın piyasanın biraz üzerinde olabileceğini, ay sonunda pilot uygulamaya geçeceklerini anlattı. Uygulamanın başarılı olması halinde bunu yaygınlaştıracaklarını, bazı Kuveyt Türk şubelerinde haftada bir gün “altın günü” düzenleyebileceklerini  bildiren Yılmaz, uygulamayla altın hesaplarına olan ilgiyi ve bankanın altın tasarruflarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.


ATM’den altın çekilecek         

İrfan Yılmaz, önümüzdeki dönem için Kuveyt Türk ATM’lerinden vatandaşa sertifikalı 1 ve 2.5  gram altın verme çalışmaları bulunduğunu ifade ederek, vatandaşların bu ATM’lerden hesabındaki altını çekebileceği gibi Kuveyt Türk’te hesabı olmazsa  bile para ya da kredi kartıyla gram altın satın alabileceğini anlattı. Bir ATM firmasının şu anda ATM’yi altın vermeye uygun dizayn etmeye çalıştığını, ATM’lerden altın çekmenin dünyada bir “ilk”  olacağını söyledi. Yılmaz, Kuveyt Türk’te 45 yaş ve üstü müşterilerinin mevduat, 30-35 yaş  arasındaki müşterilerinin ise altın yatırımını tercih ettiğini ifade etti.


100 milyar doların 20’si bankalara çekilebilir 

Bankacılık sektörü olarak Türkiye’deki altın stoğunun yüzde 20’sini bankalara çekmeleri halinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde 20 milyar dolarlık bir rakam  görebileceklerini belirten İrfan Yılmaz, “Bankacılık sektörü bu rakamı çekebilir.  Sektör bu anlamda hızlı gelişiyor. Her yıl kendini ikiye katlıyor. Sektör henüz  pastanın çok azına dokunabilmiş durumda. Türkiye’de 100 milyar dolarlık bir altın stoğu varsa bunun sadece 1.3 milyar doları bankalarda, gerisi hala yastık altında  bulunuyor” diye konuştu.



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