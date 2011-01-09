-ATM'DEN GRAM ALTIN ÇEKİLEBİLECEK İSTANBUL (A.A) - 09.01.2011 - Altın fiyatlarındaki yükseliş, bankacılık sektöründe altına dayalı ürün çeşitliliğini her geçen gün artırıyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası, ATM'den gram altın çekilmesine ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ile yaptığı işbirliği kapsamında vatandaşın, elindeki altını şubelerinde bozdurmasına imkan sağlayacak. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Eylül 2010 verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün altın tasarrufunda 1,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, sektörde altın tasarruflarının ''tırmanışta'' olduğunu, fiyatlardaki yükselişin altın tasarruf miktarını ve ürün çeşitliliğini artırdığını söyledi. Türkiye'nin altın kullanımı ve ithalatında dünyadaki ilk 3-4 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, ''2000 yılı ve sonrasına bakıldığında Türkiye'nin altın ithalatının arttığını ve bunun çok azının ihraç edildiğini görüyoruz. 10 yılda ithalat ve ihracat arasındaki fark 50 milyar dolardan fazla. Yani içeride ciddi miktarda altın kalıyor. Bu fark, bankacılık sektöründeki mevduatın yüzde 10'u demek... Hane halkının altın tasarruf bakiyesi büyük. Bu tasarrufu bankalara çekmeye çalışıyoruz'' diye konuştu. Yılmaz, Türkiye'nin dünyada 4. büyük altın tüketicisi olmasının, ülkede altın birikiminin fazla olduğu anlamına geldiğini, Batı'da Türkiye'deki gibi altın toplayan bankalar bulunmadığını ifade ederek, vatandaşın, kendilerinden elindeki altını banka şubesinde bozdurup hesaba dönüştürme isteği olduğunu, bu taleplerin artması sonucu İAR ile bir işbirliği yaptıklarını söyledi. -ALTIN RAFİNERİSİ UZMANLARI KUVEYT TÜRK ŞUBELERİNDE- İrfan Yılmaz, gelen talebin ertelenmemesi ya da ötelenmemesi için Kuveyt Türk şubelerinde bulunacak İAR uzmanlarının, istemesi halinde vatandaşın elindeki altına kıymet takdiri yapacağını, kuyumcularla rekabet etmek istemediklerini, ancak kıymet takdiri sonucunda ortaya çıkacak rakamın piyasanın biraz üzerinde olabileceğini, ay sonunda pilot uygulamaya geçeceklerini anlattı. Uygulamanın başarılı olması halinde bunu yaygınlaştıracaklarını, bazı Kuveyt Türk şubelerinde haftada bir gün ''altın günü'' düzenleyebileceklerini bildiren Yılmaz, söz konusu uygulamayla altın hesaplarına olan ilgiyi ve bankanın altın tasarruflarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. -''ATM'LERDEN ALTIN VERMEK DÜNYADA BİR İLK OLACAK''- Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, önümüzdeki dönem için Kuveyt Türk ATM'lerinden vatandaşa sertifikalı 1 ve 2,5 gram altın verme çalışmaları bulunduğunu ifade ederek, vatandaşların bu ATM'lerden hesabındaki altını çekebileceği gibi Kuveyt Türk'te hesabı olmazsa bile para ya da kredi kartıyla gram altın satın alabileceğini bildirdi. ATM'den gram altının çekilmesine imkan veren uygulamanın bu yılın ilk yarısında hayata geçmesini planladıklarını kaydeden Yılmaz, bir ATM firmasının kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şu anda ATM'yi altın vermeye uygun dizayn etmeye çalıştığını, ATM'lerden altın çekmenin dünyada bir ''ilk'' olacağını söyledi. Kuveyt Türk'te 45 yaş ve üstü müşterilerinin mevduat, 30-35 yaş arasındaki müşterilerinin ise altın yatırımını tercih ettiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin genç nüfusu dikkate alındığında, bu durumun altın hesaplarına olan ilginin artacağını gösterdiğini kaydetti.