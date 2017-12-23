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Ekonomi

ATM'den alınan ücretlere yeni düzenleme

Yönetmelik hükümlerini BDDK Başkanı'nın yürüttüğü bildirildi

23 Aralık 2017 15:06

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücretin, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirleneceği veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebileceği bildirildi. Buna göre, yurt içi başka kuruluş ATM'si üzerinden yapılan işlemlerde alınacak ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak. 

BDDK'nın, "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

"Yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda kurulun uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilir."

Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü bildirildi.

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