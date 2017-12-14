ATM'deki kart kopyalama cihazını banka personeli fark etti

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) Beyoğlu Halıcıoğlu\'nda yol üzerindeki bir ATM\'ye yerleştirilen kart kopyalama cihazı banka personeli tarafından fark edilerek polise bildirildi. Olay yerine gelen polis düzenekle karşılaştı.

Banka ATM\'lerine para nakli yapan personel Hasköy\'deki ATM\'de Kart Kopyalama Cihazı olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Kısa sürede gelen polis, olay yeri inceleme ekibi çağırdı. O sırada para çekmek için bankamatiğe gelen ATM arızalarına bakan şirketin teknik personeli yapılan sahtekarlığı gözler önüne serdi. Kart yuvasının sahte olduğunu ve gizli kamera yerleştirildiğini belirten yetkili, kısa sürede gizli kamerayı bularak kapağı söktü.



TESADÜFEN GELDİ VATANDAŞLARI UYARDI

Para çekmek için geldiği ATM\'de düzeneği gören banka teknik personeli gizli kamerayı ve kart kopyalama cihazını olay yeri inceleme ekiplerine teslim ederken, ATM\'lerden para çekecek olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. \"Bankamatiklerde şifrenizi girerken ellerinizle perdeleme yaparsanız kartınız kopyalansa bile şifreniz gizli kamera tarafından tespit edilemeyeceği için kartı kullanamazlar\" dedi.

VATANDAŞ FARK EDEMEDİ

İşlem yapmak için bankamatiğe gelen bir kişi, \"Bu ATM\'de Kart kopyalama cihazı varmış. Ben para çekecektim. Yetkililer uyarıda bulununca vazgeçtim. Yetkililer söylemese cihazı fark edemezdim\" dedi.

Kart kopyalama cihazını ve gizli kamerayı alan ekipler, cihazı ATM\'ye kimin yerleştirdiğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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