‘Atma Tamir Olsun' projesine prestijli ödül

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde bozuk oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıran Muammer Kavazoğlu, \'Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun\' projesi ile Çevre Zirvesi’nde ödüle layık görüldü.

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yanısıra yerli ve yabancı bir çok sayıda katılımcının yer aldığı Çevre Zirvesi’nde Orhangazi’den Muammer Kavazoğlu’na anlamlı bir ödül geldi. \'Atma Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun\' adını koyduğu projesi ile binlerce kırık ve bozuk oyuncağı annesi ile birlikte tamir edip ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıran Kavazoğlu, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Çevre Zirvesi’nde ödüle layık görüldü. Kendi imkanları ile yürüttüğü projenin ödülünü geçtiğimiz hafta sonu alan Muammer Kavazoğlu, kendisini ödüle layık görenlere ise teşekkür etti.



FOTOĞRAFLI