ATM önünde 30 lira bulan 2 çocuk, parayı banka kapısının altından içeri attı

Kastamonu'nun Abana İlçesi'nde okula giderken ATM önünde 30 lira bulan 2 öğrenci, parayı kilitli olan banka kapısının altından içeri attı.

Posta'da yer alan habere göre; Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Halis Yahya Kapçak ve Yiğit Özkan Sakallıoğlu, okullarına giderken bir bankanın ATM'si önünde 30 lira buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bir süre çevrelerine bakınan öğrenciler, bankanın kapısının kilitli olduğunu anlayınca buldukları parayı, kapının altından içeri atarak yollarına devam etti.

Mesai saatinin başlamasının ardından banka içerisinde parayı bulan görevliler, kamera görüntülerinden paranın bir kişi tarafından düşürüldüğünü ve daha sonra öğrencilerce bulunarak içeri atıldığını belirledi.

Yetkililer, öğrencileri öğrenim gördükleri okulda ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

'Kaldırımda 3 tane 10 lira olduğunu gördük'

Parayı bulan çocuklardan Halis Yahya Kapçak, şunları söyledi:

"Arkadaşım Yiğit ile okula giderken bankanın önünden geçiyorduk. Bu sırada kaldırımda 3 tane 10 lira olduğunu gördük. Hiç düşünmeden bu parayı aldım ve kapıdan içeriye bıraktım. Tekrar böyle bir durumla karşılaşsam yine aynı şekilde yapardım." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ertürk ise minik öğrencilerin sergilediği yüreği büyük davranışın takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Olayın bankayı açan personel tarafından fark edildiğini ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

"Sabah bankanın kapısını açan personel, yerdeki parayı görmüş. Daha sonra kamera kayıtları incelendiğinde paranın iki öğrenci tarafından bırakıldığı fark edilmiş. Durumun haber verilmesiyle görüntüleri izleyen öğretmen arkadaşlarımız, örnek bir davranışta bulunan öğrencilerimizi tespit etti. Miktarın önemi yok, çocuklarımızın bu davranışı bizleri duygulandırdı ve mutlu etti. Burada, öğretimin dışında eğitimin de ne kadar önemli olduğunu gördük. Öğrencilerimizi, onları yetiştiren aileleri ve öğretmenlerimizi kutluyoruz."