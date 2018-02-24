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Ekonomi

ATM komisyonlarında ücret değişikliği

Ortak ATM'lerden farklı kartlar ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek komisyon ücreti 2 lira 30 kuruş ile sınırlandırıldı

24 Şubat 2018 21:00

Ortak ATM'lerden farklı bankı kartı ile para çekme işlemlerinde alınan komisyon ücretlerine düzenleme getirildi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ortak ATM'lerden farklı kartlar ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek komisyon ücretinin 2 lira 30 kuruş ile sınırlandırıldığı belirtildi.

BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, vatandaşlardan alınan ücretlerin çok yükseldiğine dikkat çekerek, ''Ortak ATM’de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı haline getiren bankalar var'' ifadesini kullandı.

Ortak ATM’lerin yaygınlaştırıldığını dile getiren Yılmaz, ''Herhangi bir ATM’den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu” dedi. Aralık ayında yapılan düzenleme ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruşa kadar sınırladıklarını söyleyen Yılmaz, bundan sonra azami alınabilecek ücretin 2 lira 30 kuruş olacağını belirtti.

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