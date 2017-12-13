ATM dolandırıcığından 3 Romanyalı tutuklandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, ATM\'lere kart kopyalama aparatı yerleştirerek birçok kişiye ait kart bilgilerini kopyalayan Romanya uyruklu 5 kişi yakalandı. 2 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İzmit, Körfez, Derince ilçelerinde ATM cihazlarına kart kopyalama aparatı yerleştirerek birçok kişiye ait kart bilgilerinin kopyalandığını, kopyalanan ve sahte oluşturulan kartlar ile para çekildiğini belirledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kartları kopyalayan kişileri belirleyerek İstanbul Fatih\'ta operasyon düzenleyerek, Romanya uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.