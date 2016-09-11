ATM çöpünden 100 liralık banknotlar çıktı

Sakarya’da bir bankaya ait ATM'nin çöp kutusunda 100'lük banknotlar bulunması üzerine polis ekiplerince tutanak tutularak teslim alındı.

Habertürk’ün haberine göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir bankaya ait ATM'nin çöp kutusunda 100'lük banknotlar bulundu. Vatandaşın ihbarıyla ATM'nin çöpündeki para, polis ekiplerince tutanak tutularak teslim alındı.

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde bulunan bir bankanın ATM'sine giden İsa Türk isimli vatandaş, işlem yapacağı sırada makbuzların atıldığı çöp kutusunda 100 TL'lik banknotları fark etti.

Duyarlı vatandaş paranın sahibine teslim edilmesi için durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, çöp kutusunu açtığında rüzgarın da etkisiyle 100 TL'lik banknotlar etrafa uçuştu. Banknotları tek tek toplayan polis ekipleri, tutanakla parayı teslim aldı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesi sonucu gerçek ortaya çıktı. ATM'ye gelen iki genç, işlemlerini tamamlamadan ayrılınca, geri iade edilen paraların daha sonra gelen bir vatandaş tarafından çöp kutusuna atıldığı görüldü. Ekipler, ATM çöpünde bulunan paraları sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.