Atletler neden ülkelerini değiştiriyor?

Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, yarışın ardından zaferini hem Türkiye hem de Azerbaycan bayraklarıyla kutladı. Bu durum atletizmde, sporcuların ülkelerini değiştirerek bir başka ülke için yarışmasının sonuçlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Peki ama sporcular neden ülkelerini değiştiriyor?

Ülkelerini değiştirerek önemli başarılar kazanmış atletler ve ülke değiştirme nedenleri şunlar:

Guliyev Azerbaycan'ın hâlâ Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğu dönemde dünyaya geldi. 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Guliyev, 2011 yılında Türk vatandaşlığına geçmek istedi.

Azerbaycan Atletizm Federasyonu, 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 2011 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Guliyev'i milli takıma davet etti ancak Guliyev davetleri geri çevirdi.

Bunun üzerine Guliyev, Dünya Atletizm Federasyonu'na şikâyet edildi ve başka bir ülke adına yarışması durumunda vatandaşlıktan çıkarılmakla tehdit edildi. Hatta Azerbaycan'a giriş yaptığında tutuklanması talebinde de bulunuldu.

Azerbaycan Spor Bakanlığı'nın Guliyev'e izin vermemesi ve sporcuyu Dünya Atletizm Federasyonu'na şikayet etmesinin ardından Guliyev Nisan 2013'e kadar yarışamadı.

Guliyev bu nedenle 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarışamadı.

2017 Londra'da 200 metrede birinci olan Ramil Guliyev, Türkiye'ye tarihindeki ilk Dünya Şampiyonası altın madalyasını getiren sporcu oldu.

Ramil Guliyev Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonasında 200 metreyi kazandıktan sonra zaferini hem Türkiye hem de Azerbaycan bayraklarıyla kutladı.

Atletizm farklı yolları kullanarak zirveye çıkmaya çalışan sporcuların örneklerine de sahip. Bu sporcular yasadışı olmayan bir yolla ülke değiştirerek kendilerine yeni bir kariyer yaratma peşinde oluyorlar.

Sınırlı imkânları olan küçük bir ülkede mücadele etmek yerine, daha iyi ve geniş imkanları olan, daha iyi koçlara ve spor alanlarına sahip bir ülkede daha başarılı olabileceği düşüncesi, Zharnel Hughes'u Karayipler'deki küçük bir denizaşırı toprak ülkesi olan Anguilla'dan ayrılarak İngiltere vatandaşlığına geçmesinde etkili oldu.

200 metre koşucucusu Hughes, Olimpiyatlarda İngiltere için koşmayı daima hayal ettiğini söylüyor.

Benzer şekilde bir başka 200 metre atleti Miguel Francis de, Britanya'ya bağlı Montserrat adasında dünyaya geldi ancak o da İngiltere için koşmayı tercih etti.

Geçen sene BBC'ye konuşan atlet, "İnsanların sana daha iyi yaklaştıkları bir ortamda daha az stresli olacağım ve daha iyi performans göstereceğim" demişti.

Uzun atlamacı Fiona May, İtalya için yarışmayı seçtiği 1994 yılına kadar Britanya adına mücadele etti. İngiltere'de yeterince değer görmediğini düşünerek, kendisi gibi atlet olan eşinin ülkesi İtalya'nın vatandaşlığına geçti.

May, "Dünyanın herhangi bir yerinde İtalyanlar beni tanıyor ve beni İtalyan olarak görüyorlar" diyor.

May ayrıca İngiltere için yarışmaya karar verdikten sonra İngiltere basınında "plastik İngiliz" olarak anılan Anguilla'lı uzun atlamacı Shara Proctor'a da destek verdi.

İyi bir atletsiniz, ancak en üst noktaya gelmeniz için önünüzde çok fazla rakibiniz var. Belki de ülke değişikliği sizin kariyerinizi yukarıya çıkarabilir.

Diğer ülkelerdeki rekabetin ABD'ye oranla daha az olması sebebiyle David Torrence bu yolu kullandı. ABD'deki başarılı atletler nedeniyle uluslararası şampiyonalara katılmakta zorlanan Torrence, spor organizasyonlarına az sayıda sporcu ile katılması sebebiyle Peru'yu kendisi için fırsat olarak gördü. Torrence bu durumu, "Kendi ülkenizde kahraman olamayabilirsiniz ama başka bir yerde olabilirsiniz" diye açıklıyor.

Efsane kadın sprinterlerinden olan iki dünya şampiyonu olan Merlene Ottey, atletizm kariyerinde sonlarında ülkesini değiştiren bir sporcu. Jamaika için pek çok kez yarışan Ottey, ve Slovenya bayrak takımında yarışmak için ülke değiştirdiğinde 50 yaşındaydı.

Slovenya'ya ilk gittiğinde 38 yaşında olduğunu söyleyen Ottey, bu durumu "ilk görüşte aşk" olarak tanımlıyor.

42 yaşında başkent Ljubljana'ya yerleşen Ottey daha sonra Sloven vatandaşı oldu.

Kenya'da doğan ve öğrenim için gittiği Danimarka'da kalarak Wilson Kipketer de aynı şeyi yaptı. Atletizmde önemli bir kariyere sahip olmak isteyen Kipketer, Danimarka için yarışmaya karar verdi ve 800 metrede üç dünya şampiyonluğu kazandı.

Atletlerin ülke değiştirerek, başka bir ülke için yarışmasının en bilinen örneği kuşkusuz Shaheen'in durumudur.

Eski adı Stephan Cherono olan Kenyalı atlet, 2003'ten sonra Katar için yarışmaya başladı. 2003'te Paris'te, 2005'te Helsinki'de dünya şampiyonu oldu ve 3000 metre engellide dünya rekoru kırdı.

2004 yılında formunun zirvesindeyken Kenya, olimpiyat komitesinin kurallarında yer alan, "Uyruk değiştiren bir atlet üç yıl boyunca bir başka ülke için yarışamaz" maddesini gerekçe gösterdi ve Shaheen'in Katar için olimpiyatlarda yarışmasına izin vermedi ve Shaheen 2004 Atina Olimpiyatları'nda yarışamadı.

O dönemde Shaheen'in Katar'dan 1 milyon dolar artı hayatı boyunca ayda bin dolar alacağı yazılmıştı. Fakat Shaheen bu iddiları reddetti.