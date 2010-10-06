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Spor

ATLETİZMDEKİ BAŞARININ SIRRI 50 ELİT SPORCU BURSA (A.A)

06 Ekim 2010 13:26

-ATLETİZMDEKİ BAŞARININ SIRRI 50 ELİT SPORCU BURSA (A.A) - 06.10.2010 - Türk atletizmini her branşta geliştirmek için Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2012 Londra Oyunları düşünülerek başlatılan ''50 Elit Sporcu'' projesi, meyvelerini ilk yılda verdi. Atletizm Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Muharrem Or yaptığı açıklamada, çok önemsedikleri projenin olumlu sonuçlarını ilk yıl tamamlanmadan aldıklarını söyledi.  Temmuz ayında İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin 3 altın bir de gümüş madalya kazandığını ifade eden Or, Nevit Yanıt'ın 100 metre engellide final koşan ve altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olduğunu anımsattı. Nevin Yanıt'ın dışında Elvan Abeylegesse'nin 10 bin metrede altın ve 5 bin metrede gümüş, Alemitu Bekele'nin ise 5 bin metrede altın madalya kazandığını dile getiren Or, şunları söyledi: ''Proje hayata geçtikten sonraki ilk yıl Avrupa şampiyonasında 4 madalya aldık. Bunun dışında Türkiye, 50 ülkeyle tarihi katılımın olduğu şampiyonada 4 madalya ile büyük bir başarıya imza atarak, ilk defa bir Avrupa şampiyonasında birden fazla madalya almayı ve sıralamada Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ardından 5. olmayı başardı.'' Or, belirlenen sporculara ve antrenörlerine en iyi çalışma ve kamp olanaklarının sağlandığını ayrıca sporcuların dönem dönem, Hacettepe ve Anadolu Üniversiteleriyle yaptıkları anlaşma gereği branşlarına özgü, sürat, sıçrama, dayanıklılık ve benzeri testlerden geçtiğini vurguladı. 

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