-ATLETİZMDE SKANDAL KOMPLO ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Pistlerde son dönemlerde art arda alınan başarılı sonuçlarla büyük bir ivme kazanan Türk atletizmi, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) de karıştırıldığı bir komplo girişimi ile sarsıldı. Türk atletizminin son dönemde öne çıkan yetenekleri arasına giren bayanlar 1500 metrenin yıldız ismi milli atlet Aslı Çakır'ın, kendisinden habersiz hazırlanan sahte formla, doping kontrolünü kaçırmasının planlandığı ortaya çıktı. Aslı Çakır adına hazırlanarak IAAF'a fakslanan sahte ''Sporcu Nerede Formu'' (Where Abouts Information Form) ile, Eskişehir'de kamp yapan milli atlet, İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gösterilerek, IAAF Doping Kontrol uzmanları yanlış adrese yönlendirilmek istendi. Milli atletin kamp yeri ve antrenman saatlerinin yer aldığı faksın bir önceki form ile örtüşmediğini fark eden IAAF yetkilileri, durumu acil olarak Türkiye Atletizm Federasyonu'na bildirdi. Atletizm Federasyonu yetkilileri, milli atlet Çakır ve antrenörü İhsan Alptekin ile temasa geçerek, IAAF'a fakslanan ''Sporcu Nerede Formu''nun gerçek olmadığı ve Çakır'ın imzasının da taklit edildiği bilgisini verdiler. -TESTTEN KAÇTI SAYILACAKTI- Adına sahte ''Sporcu Nerede Formu'' düzenlenen Aslı Çakır'ın, hazırlanan komployla ''Kaçırılmış Test'' (Missed Test) muamelesi görmesi planlandı. Kurallara göre, formda verilen adres ve saatlere kesinlikle uymak zorunda olan atletler, IAAF doping uzmanlarının habersiz olarak, bir baskın niteliğinde yaptıkları kontrollerde belirtilen yerde bulunamazlarsa testten kaçmış sayılıyorlar. üÇ kez test kaçıran sporcu ise IAAF Doping Kuralları gereği, yasaklı madde kullanmış olarak kabul ediliyor. -DÜNYADA BİR İLK- IAAF yetkilileri, Aslı Çakır ile yaşadıkları bu olayın dünyada bir ilk olduğunu ifade ettiler. Aslı Çakır, ekim ayından bu yana Nevin Yanıt ve Alemitu Bekele Degfa ile birlikte IAAF'ın kontrole tabi tutulacak üst düzey Türk atletleri arasına girmişti. Milli atlet Çakır, bu yıl Barcelona'da yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede final koşarak 5. olmuş, IAAF Kıtalararası Kupa mücadelesinde Avrupa Kıtası Takımı'nı yine 1500 metrede temsil etmiş ve Elmas Lig'in Zürih ayağına da davet edilerek piste çıkmıştı. Çakır, IAAF Dünya Sıralaması'nda, bayanlar 1500 metrede 16. durumda bulunuyor. -KOMPLOCU ARANIYOR- IAAF'ın komployu ortaya çıkarmasıyla harekete geçen Türkiye Atletizm Federasyonu, skandalın arkasındaki isimlerin peşine düştü. Uluslararası federasyondan sahte imzalı belgeyi isteyen Türk yetkililer soruşturma başlattı, ancak henüz somut bir bilgiye ulaşamadı. Federasyon başkanı Mehmet Terzi, sorumluların bulunması için çalıştıklarını belirterek, ''Olay gerçekten üzücü. IAAF'a özel bir talepte bulunduk. Aslı'dan, benden ve menajeri Salih Münir Yaraş dışındaki kişilerden gelecek sporcu ile ilgili bilgilerin değerlendirilmemesini istedik'' dedi.