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Spor

Atletizmde ikinci madalya gümüş

Milli atlet Tarık Langat Akdağ, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre engellide gümüş madalya kazandı

30 Haziran 2012 01:39

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metre engelli finalinde milli atlet Tarık Langat Akdağ, 8.35.24'lük derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda devam eden şampiyonada millilerin akşam seansı, 3000 metre engelli finaliyle başladı.
 
Milli atletler Tarık Langat Akdağ ve Hakan Duvar'ın yarıştığı final mücadelesinde Akdağ, 8:35.24'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
 
Akdağ'ın bu başarısıyla Türkiye, şampiyonada ikinci madalyasını kazandı. Polat Kemboi Arıkan, 5000 metrede bronz madalya kazanmıştı. Milli atlet Hakan Duvar ise 8:40.05'lik zamanıyla 9'unculukta kaldı.
 
Yarışa son kulvarda başlayan Tarık Langat Akdağ, bitime 4 tur kalana kadar ilk 4'ün içinde yer aldı. Dördüncü turda ikinciliğe yükselen milli sporcu, son turda 5'inciliğe kadar geriledi. Yarışın bitimine doğru atak yapan Akdağ, bronz madalyayı garantilemişken, İspanyol rakibi Victor Garcia'nın yere düşmesiyle yarışı ikinci sırada bitirdi ve gümüş madalyayı boynuna taktı.
 
Altın madalyanın sahibi, 8:33.23'lük derecesiyle Fransız Mahiedine Mekhissi-Benabbar olurken, İspanyol Garcia 8:35.87'lik zamanıyla bronz madalya elde etti.
 

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Tarık Langat Akdağ

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