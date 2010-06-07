Atletizmde iki Türkiye rekoru

T24 - Bursa'da düzenlenen Atletizm Süper Lig ve 1. Lig 1. Kademe yarışlarında iki Türkiye rekoru birden kırıldı.



Bursa Olimpik Atletizm Pisti'nde düzenlenen ve iki gün süren yarışlarda, erkekler ve bayanlarda 8'er takım mücadele etti.



Atletizm Süper Lig 1. Kademe yarışlarında, hem erkekler hem bayanlarda birinci ENKA Spor Kulübü, ikinci ise Fenerbahçe oldu. Bayanlarda Beşiktaş, erkeklerde ise İzmir Büyükşehir Belediyespor üçüncülüğü elde etti.



ENKA Spor Kulübü atletleri, yarışlarda iki Türkiye rekoruna birden imza attı. Bayanlar 4x400 metrede, Birsen Engin, Özge Gürler, Meliz Redif ve Pınar Saka dörtlüsü, Milli Takım'ın 3:34.05'lik derecesini 3:33.31'e taşıyarak, bu kategoride yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.



Tuncay Örs de kendine ait 50.70 saniyelik 400 metre engelli Türkiye rekorunu geliştirerek, 50.13 saniyeye indirdi.



Atletizm 1. Lig 1. Kademe yarışlarında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyespor, hem bayanlar hem erkeklerde birinci sırada yer aldı. Bayanlarda Anadolu Üniversitesi ikinci, İstanbul Olimpikspor üçüncü, erkeklerde Rize GSİM ikinci, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ üçüncü oldu.





