-ATLETİZMDE GENÇ BAŞARI EDİRNE (A.A) - 07.08.2010 - Türkiye, Balkan Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere toplam 12 madalyayla erkeklerde takım halinde birinci, bayanlarda ikinci oldu. Edirne'de yapılan şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten 114'ü bayan, toplam 235 atlet mücadele etti. Milli atlet Pınar Aday bayanlar uzun atlamada, Emel Dereli bayanlar gülle atmada, Murat Gündüz disk atmada ve Ali Kilisli cirit atmada altın madalya kazandı. Zehra Uzunbilek bayanlar uzun atlamada, Berivan Şakır bayanlar cirit atmada, Şahabettin Karabulut da yüksek atlamada gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadriye Aydın bayanlar yüksek atlamada, Kaan Şencan uzun atlamada, Kaan Malkoç cirit atmada, Murat Gündüz gülle atmada, Halil Sağlam da üç adım atlamada bronz madalya kazandı. Türkiye ayrıca, 4x100 metre bayrak yarışında erkekler ve bayanlar kategorilerinde gümüş madalya elde etti. Şampiyona alınan sonuçlar şöyle: -BAYANLAR- Disk Atma: 1. Ifigenia Akrani (Yunanistan), 2. Zehra Uzunbilek (Türkiye) 3. Elena Mihaela Asmarandei (Romanya) Uzun Atlama: 1. Pınar Aday (Türkiye), 2. Daisy Isa (Bulgaristan), 3. Cosmina Marincu (Romanya) Yüksek Atlama: 1. Ligia Damaris Grozav (Romanya), 2. Galina Nikolova (Bulgaristan), 3. Kadriye Aydın (Türkiye) Cirit Atma: 1. Marija Vucenovic (Sırbistan), 2. Berivan Şakır (Türkiye), 3. Vasiliki Kotsovou (Bulgaristan) Gülle Atma: 1. Emel Dereli (Türkiye), 2. Vitan Andreea Huzum (Romanya), 3. Milena Draguljevic (Sırbistan) Üç Adım Atlama: 1. Andjela Kovacevic (Bosna Hersek), 2. Melika Kasumovic (Bosna Hersek), 3. Andreea Lefunco (Romanya) 4x100 Metre Bayrak: 1. Yordanka Ivanova-Maria Dankova-Ivona Suradzieva-Galya Nikolova (Bulgaristan), 2. Yasemin Kamacı-Rabia Çiçek-Nurden Boz-Nimet karakuş (Türkiye), 3. Zorana Barjaktarovic-Mina Ignjatovic-Andela Nikolic-Bojana Kalicanin (Sırbistan) -ERKEKLER- Disk Atma: 1. Murat Gündüz (Türkiye), 2. Nikola Cankovic (Sırbistan), 3. Kostas Kotsanpapas (Yunanistan) Uzun Atlama: 1. Sergiu Caciureac (Romanya), 2. Panagiotis Rontos (Yunanistan), 3. Kaan Şencan (Türkiye) Yüksek Atlama: 1. Georgi Dimitrov (Bulgaristan), 2. Şahabettin Karabulut (Türkiye), 3. Lykourgos Ioannou (Yunanistan) Cirit Atma: 1. Ali Kilisli (Türkiye), 2. Evgheni Glusco (Moldova), 3. Kaan Malkoç (Türkiye) Gülle atma: 1. Theodoros Kantivriotis (Yunanistan), 2. Nikola Cankovic (Sırbistan), 3. Murat Gündüz (Türkiye) Üç Adım Atlama: 1. Emmanouil Makris (Yunanistan), 2. Pavel Moravenov (Bulgaristan), 3. Halil Sağlam (Türkiye) 4x100 Metre Bayrak: 1. Panagiotis Mantis-Panagiotis Rontos-Pantelis Seitanidis-Andreas Stavrou (Yunanistan), 2. Aykut Ay-Furkan Şen-A. Kadir Gögalp-Kaan Şencan (Türkiye), 3. Costinel Stefan-Tiberiu Baneasu-Alexandru Codreanu-Cosmin Mucedu (Romanya)