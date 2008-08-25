Atletizmde en çok madalya ABD'ye



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ABD, atletizmde kazandığı 23 madalyayla bu dalda birinci oldu. ABD, atletizmde oyunları 7 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalyayla tamamladı. Los Angeles-1984'ten beri oyunlarda atletizmde en çok madalya alan ülke olan ABD, böylece bu unvanın korudu.







Atletizmde, ABD'nin ardından 6 altın, 5 gümüş, 7 bronz madalya kazanan Rusya 2., 6 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya alan Jamaika 3. oldu.





Jamaikalı atlet Usain Bolt, 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazandı. 22 yaşındaki Bolt, hem 100 hem 200 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya alan ilk sporcu olarak tarihe geçti.



Atletizmde 3 dalda ilk 3 sırayı aynı ülkenin sporcuları aldı. Erkeklerde 400 metre ve 400 metre engellide ilk 3 sıra ABD'nin, bayanlarda da 100 metrede ilk 3 sıra Jamaika'nın oldu.



Atletizmde 24 farklı ülke altın madalya aldı. Pekin-2008, böylece Sydney-2000 ve Atlanta-1996 ile birlikte atletizmde en çok farklı ülkenin altın madalya kazandığı olimpiyat oldu. Atina'da 22 farklı ülke altın madalya almıştı.



Pekin'de altın madalya kazanan ülkelerden Panama, Bahreyn ve Slovenya, tarihlerinde ilk kez atletizmde altın madalya kazandılar.



Atletizmde Türkiye'ye Elvan Abeylegesse 2 gümüş madalya kazandırdı. Abeylegesse, hem 5 bin, hem 10 bin metrede 2. olarak bu 2 dalda da gümüş madalya elde etti. Elvan Abeylegesse'nin 2. olduğu 2 dalda da altın madalyayı Etiyopyalı Tirunesh Dibaba kazandı.



5 DÜNYA REKORU

Oyunlarda atletizmde 5 dalda dünya rekoru kırıldı.



Atletizmde kırılan rekorlar şöyle:



Erkekler 100 metre: 9.69 - Usain Bolt (Jamaika)



Erkekler 200 metre: 19.30 - Usain Bolt (Jamaika)



Erkekler 4x100 metre bayrak: 37.10 - Jamaika (Carter, Frater, Bolt, Powell)

Bayanlar 3 bin metre engelli: 8.58.81 - Gulnara Galkina-Samitova (Rusya)



Bayanlar Sırıkla Yüksek Atlama: 5.05 - Yelena İsinbayeva (Rusya)



Pekin'de atletizmde madalya kazanan sporcular şöyle sıralanıyor:





ERKEKLER







100 metre:



Altın: Usain Bolt (Jamaika)



Gümüş: Richard Thompson (Trinidad Tobago)



Bronz: Walter Dix (ABD)





200 metre:



Altın: Usain Bolt (Jamaika)



Gümüş: Shawn Crawford (ABD)



Bronz: Walter Dix (ABD)







400 metre:



Altın: LaShawn Merritt (ABD)



Gümüş: Jeremy Wariner (ABD)



Bronz: David Neville (ABD)





800 metre:



Altın: Wilfred Bungei (Kenya)



Gümüş: Ismail Ahmed Ismail (Sudan)



Bronz: Alfred Kirwa Yego (Kenya)







1500 metre:



Altın: Raşid Remzi (Bahreyn)



Gümüş: Asbel Kipruto Kiprop (Kenya)



Bronz: Nicholas Willis (Yeni Zelanda)





5000 metre:



Altın: Kenenisa Bekele (Etiyopya)



Gümüş: Eliud Kipchoge (Kenya)



Bronz: Edwin Cheruiyot Soi (Kenya)







10.000 metre:



Altın: Kenenisa Bekele (Etiyopya)



Gümüş: Sileshi Sihine (Etiyopya)



Bronz: Micah Kogo (Kenya)





Maraton:



Altın: Samuel Wanjiru (Kenya)



Gümüş: Jaouad Garib (Fas)



Bronz: Tsegay Kebede (Etiyopya)





110 metre engelli:



Altın: Dayron Robles (Küba)



Gümüş: David Payne (ABD)



Bronz: David Oliver (ABD)





400 metre engelli:



Altın: Angelo Taylor (ABD)



Gümüş: Kerron Clement (ABD)



Bronz: Bershawn Jackson (ABD)





3000 metre engelli:



Altın: Brimin Kiprop Kipruto (Kenya)



Gümüş: Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Fransa)



Bronz: Richard Kipkemboi Mateelong (Kenya)





4x100 metre bayrak:

Altın: Jamaika (Carter, Frater, Bolt, Powell)

Gümüş: Trinidad-Tobago (Bledman, Burns, Callender, Thompson)

Bronz: Japon (Tsukahara, Suetsugu, Takahira, Asahara)



4x400 metre bayrak:



Altın: ABD (Merritt, Taylor, Neville, Wariner)

Gümüş: Bahama Adaları (Bain, Mathieu, Williams, Brown)

Bronz: Rusya (Dyldin, Frolov, Kokorin, Alexeev)





Yüksek Atlama:

Altın: Andrey Silnov (Rusya)

Gümüş: Germaine Mason (İngiltere)

Bronz: Yaroslav Rybakov (Rusya)



Sırıkla Yüksek Atlama:

Altın: Steve Hooker (Avustralya)

Gümüş: Evgeny Lukyanenko (Rusya) Bronz: Denys Yurchenko (Ukrayna)



Uzun Atlama:

Altın: Irving Saladino (Panama)

Gümüş: Khotso Mokoena (Güney Afrika Cumhuriyeti)

Bronz: Ibrahim Camejo (Küba)



3 Adım Atlama:

Altın: Nelson Evora (Portekiz)

Gümüş: Phillips Idowu (İngiltere

Bronz: Leevan Sands (Bahama Adaları)



Gülle Atma:

Altın: Tomasz Majewski (Polonya)

Gümüş: Christian Cantwell (ABD)

Bronz: Andrei Mikhnevich (Belarus)



Disk Atma:

Altın: Gerd Kanter (Estonya)

Gümüş: Piotr Malachowski (Polonya)

Bronz: Virgilijus Alekna (Litvanya)



Çekiç Atma:

Altın: Primoz Kozmus (Slovenya)

Gümüş: Vadim Devyatovskiy (Belarus)

Bronz: Ivan Tsikhan (Belarus



Cirit:

Altın: Andreas Thorkildsen (Norveç)

Gümüş: Ainars Kovals (Letonya)

Bronz: Tero Pitkamaki (Finlandiya)



Dekatlon:

Altın: Bryan Clay (ABD)

Gümüş: Andrei Krauchanka (Belarus)

Bronz: Leonel Suarez (Küba)



20 kilometre yürüyüş:

Altın: Valeriy Borchin (Rusya)

Gümüş: Jefferson Perez (Ekvador)

Bronz: Jared Tallent (Avustralya)



50 kilometre yürüyüş:

Altın: Alex Schwazer (İtalya)

Gümüş: Jared Tallent (Avustralya)

Bronz: Denis Nizhegorodov (Rusya)



BAYANLAR



100 metre:

Altın: Shelly-Ann Fraser (Jamaika)

Gümüş: Sherone Simpson (Jamaika)

Gümüş: Kerron Stewart (Jamaika)



200 metre:

Altın: Veronica Campbell (Jamaika)

Gümüş: Allyson Felix (ABD)

Bronz: Kerron Stewart (Jamaika)



400 metre:

Altın: Christine Ohuruogu (İngiltere)

Gümüş: Shericka Williams (Jamaika)

Bronz: Sanya Richards (ABD)



800 metre:

Altın: Pamela Jelimo (Kenya)

Gümüş: Janeth Jepkosgei Busienei (Kenya)

Bronz: Hasna Benhassi (Fas)



1500 metre:

Altın: Nancy Jebet Langat (Kenya)

Gümüş: Iryna Lishchynska (Ukrayna)

Bronz: Nataliya Tobias (Ukrayna)



5000 metre:

Altın: Tirunesh Dibaba (Etiyopya)

Gümüş: Elvan Abeylegesse (Türkiye)

Bronz: Meseret Defar (Etiyopya)



10.000 metre:



Altın: Tirunesh Dibaba (Etiyopya)

Gümüş: Elvan Abeylegesse (Türkiye)

Bronz: Shalane Flanagan (ABD)







Maraton:

Altın: Constantina Tomescu (Romanya)

Gümüş: Catherine Ndereba (Kenya)

Bronz: Zhou Chunxiu (Çin)



100 metre engelli:



Altın: Dawn Harper (ABD)

Gümüş: Sally McLellan (Avustralya)

Bronz: Priscilla Lopes-Schliep (Kanada)



400 metre engelli:

Altın: Melaine Walker (Jamaika)

Gümüş: Sheena Tosta (ABD)

Bronz: Tasha Danvers (İngiltere)



3000 metre engelli:

Altın: Gulnara Galkina-Samitova (Rusya)

Gümüş: Eunice Jepkorir (Kenya)

Bronz: Ekaterina Volkova (Rusya)



4x100 metre bayrak:

Altın: Rusya (Polyakova, Fedoriva, Gushchina, Chermoshanskaya)

Gümüş: Belçika (Borlee, Marien, Ouedraogo, Gevaert)

Bronz: Nijerya (Idoko, Kemasuode, Ismaila, Osayomi)







4x400 metre bayrak:

Altın: ABD (Wineberg, Felix, Henderson, Richards)

Gümüş: Rusya (Gushchina, Litvinova, Firova, Kapachinskaya)

Bronz: Jamaika (Williams, Lloyd, Whyte, Williams)







Yüksek Atlama:

Altın: Tia Hellebaut (Belçika)

Gümüş: Blanka Vlasic (Hırvatistan)



Bronz: Anna Chicherova (Rusya)



Sırıkla Yüksek Atlama:



Altın: Yelena İsinbayeva (Rusya)

Gümüş: Jennifer Stuczynski (ABD)

Bronz: Svetlana Feofanova (Rusya)



Uzun Atlama:

Altın: Maurren Higa Maggi (Brezilya)

Gümüş: Tatyana Lebedeva (Rusya)

Bronz: Blessing Okagbare (Nijerya)



3 Adım Atlama:



Altın: Francoise Mbango Etone (Kamerun)

Gümüş: Tatyana Lebedeva (Rusya)



Bronz: Hrysopiyi Devetzi (Yunanistan)







Gülle Atma:



Altın: Valerie Vili (Yeni Zelanda)



Gümüş: Natallia Mikhnevich (Belarus)



Bronz: Nadzeya Ostapchuk (Belarus)







Disk Atma:



Altın: Stephanie Brown Trafton (ABD)



Gümüş: Yarelys Barrios (Küba)



Bronz: Olena Antonova (Ukrayna)



Çekiç Atma:

Altın: Aksana Miankova (Belarus)

Gümüş: Yipsi Moreno (Küba)

Bronz: Zhang Wenxiu (Çin)







Cirit:

Altın: Barbora Spotakova (Çek Cumhuriyeti)

Gümüş: Maria Abakumova (Rusya)



Bronz: Christina Obergfoll (Almanya)



Heptatlon:



Altın: Nataliia Dobrynska (Ukrayna)

Gümüş: Hyleas Fountain (ABD)

Bronz: Tatyana Çernova (Rusya)







Bu dalda 2. olan Ukraynalı Lyudmila Blonska, doping yaptığı gerekçesiyle diskalifiye oldu.



20 kilometre yürüyüş:

Altın: Olga Kaniskina (Rusya)

Gümüş: Kjersti Tysse Platzer (Norveç)

Bronz: Elisa Rigaudo (İtalya)

