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Spor

Atletizmde dünya rekoru kırıldı

Pekin-2008'de 5 bin metrede Elvan Abeylegesse geçemeyen Etiyopyalı atlet Defar, bu kategoride salon dünya rekoru kırdı.

19 Şubat 2009 02:00

Pekin-2008'de bayanlar 5 bin metrede milli atlet Elvan Abeylegesse'nin bir sıra gerisinde yer alarak, bronz madalya kazanan Etiyopyalı atlet Meseret Defar, dün bu kategoride salon dünya rekoru kırdı.

İsveç'in başkenti Stockholm'da düzenlenen DN Galan salon yarışlarında mücadele eden Defar, 14:24,37'lik derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Eski rekor, 14:27,42'lik zamanıyla vatandaşı Tirunesh Dibaba'ya aitti. Elvan'ın bir numaralı rakibi Dibaba, bu rekoru 2 yıl önce ABD'nin Boston kentinde kırmıştı.

Bu yarış, Atina-2004'de altın madalyaya uzandıktan sonra Defar'ın 5 bin metredeki ilk salon yarışı oldu.

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