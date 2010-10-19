-ATLETİZMDE DOPİNG RALEIGH (A.A) - 19.10.2010 - Olimpiyat ve dünya şampiyonu ABD'li atlet LaShawn Merritt, doping gerekçesiyle pistlerden 21 ay men edildi. ABD Anti Doping Ajansından (USADA) yapılan açıklamaya göre, Pekin-2008'de ve 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede şampiyon olan Merritt'ten alınan 3 numunede, yasaklı madde ''testosteron prohormon''a rastlandı. Bu maddelerin, Merritt'in vücuduna, cinsel gücü artırıcı ''Extenze'' adlı ilaçtan geçtiği ifade edilen açıklamada, sporcunun Temmuz 2011'e kadar yasaklı olduğu belirtildi. Merritt'in cezasının, ilk numune verdiği 28 Ekim 2009 tarihinden itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Bu ilacı kullanmakla hata ettiğini söyleyen ABD'li atlet, ''İlacı, asla yarışlarda avantaj sağlamak için kullanmadım. Bir an önce pistlere dönüp, dürüstçe kazandığım başarılarımı devam ettirmek istiyorum'' dedi.