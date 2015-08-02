Atletizmde dev doping iddiası



Almanya'nın Birinci Kanalı (ARD) ve Sunday Times'ın Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun veri bankasındaki verilere dayanan araştırması büyük bir doping skandalına işaret ediyor.

ARD'nin verdiği bilgilere göre araştırma 2001-2012 yılları arasında 5 bin atletten alınan yaklaşık 12 bin kan tahlili sonucunu içeriyor. Araştırma sonucunda dopingle mücadele uzmanı Fritz Sörgel'in verdiği bilgilere göre aralarında Almanların da bulunduğu yaklaşık 800 atletin kan tahlilleri doping şüphesi uyandıran sonuçlar içeriyor.

Aralarında olimpiyat madalyası kazanan ya da şampiyona galibi olan 146 atletin de bulunduğu bu atletlerin büyük bölümü hakkında herhangi bir inceleme ya da soruşturma bulunmuyor. ARD'de yayınlanan belgesele göre söz konusu şüpheli değerlere sahip atletlerin sadece üçte biri hakkında soruşturma yürütüldüğü ya da müsabakalardan men edildikleri kaydediliyor.

"Hiç bu kadar kuşku uyandıracak, sıradışı değerlerle karşılaşmamıştım" diyen dopingle mücadele uzmanı Robin Parisotto "Birçok atlet bu durumdan ceza almadan sıyrılmayı başarmış gibi görünüyor" açıklamasını yapıyor.

Verileri değerlendiren uzmanların verdiği bilgilere göre şüpheli kan değerlerine sahip her üç atletten biri müsabakalarda madalya kazanmış. Uzmanlar her 6 atletten birinin ise kariyeri boyunca daha önce de doping şüphesi altında kaldığını kaydediyor.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Başkanı Craig Reedie "Bu endişe verici bir durum. Suçlamaların büyüklüğü karşısında büyük şaşkınlık yaşıyoruz" şekinde konuştu.