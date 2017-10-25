Atletizmde Balkan Kros Takımı açıklandı

Atletizmde, 61. Balkan Kros Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu belli oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin ev sahipliğinde 18 Kasım'da yapılacak 61. Balkan Kros Şampiyonası'na katılacak milli takımda, 24 sporcu yer alacak.
Şampiyonada son yıllarda takım halinde zirveden inmeyen Türk Milli Takımı, geçen yıl 20 podyumla tarihinin en başarılı Balkan Kros Şampiyonası'na imza atmıştı.
61. Balkan Kros Şampiyonası'na katılacak milli takımda yer alan sporcular şöyle:
Genç kadınlar: Latife Güneş, Emine Akbingöl, Derya Kunur, Pınar Demirtaş
23 yaş altı kadınlar: Nuran Satılmış, Fatma Demir, Tubay Erdal, Emine Hatun Tuna
Büyük kadınlar: Özlem Kaya, Sevilay Eytemiş, Sebahat Akpınar, Elif Dağdeğen
Genç erkekler: Ramazan Barbaros, Sezgin Ataç, Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan
23 yaş altı erkekler: Onur Aras, Turgay Bayram, Ramazan Karagöz, Ersin Tekal
Büyük erkekler: Ramazan Özdemir, Aykut Taşdemir, Alper Demir, Sedat Gönen