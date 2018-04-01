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Spor

Atletizm Yürüyüş Ligi Mersin etabı sona erdi

MERSİN / DHA Spor Toto Türkiye Yürüyüş Ligi'nde 2018 sezonunun ilk etabı 31 Mart 2018 Cumartesi günü Mersin'de yapıldı

01 Nisan 2018 02:28

MERSİN / DHA

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Ligi\'nde 2018 sezonunun ilk etabı 31 Mart 2018 Cumartesi günü Mersin\'de yapıldı.
Yürüyüşte geçen ay yapılan Türkiye Şampiyonası\'nın Spor Toto Yürüyüş Ligi\'nde 2018 sezonunun ilk yarışması, U16 ve U18 yaş gruplarında yapıldı.
Mersin\'de Nevin Yanıt Atletizm Pisti\'nin yanındaki parkurda gerçekleşen yarışmalara toplam 92 yürüyüşçü katıldı.
U16\'da 3 kilometre üzerinden yapılan ligin ilk kademe yarışlarını; kızlarda Ayşenur Buse Günalan, erkeklerde ise Hamza Bayraktar kazandı. İlk kademe sonunda Batman Petrolspor, hem kızlarda hem erkeklerde liderliğe yerleşti.
U18 kızlarda Ankara PTT Spor\'dan Evin Demir yarışı kazanırken, Adıyaman Tarımspor takım sıralamasında ilk sırayı elde etti. Erkeklerde ise Umut Temel, 21:40\'lık derecesiyle ipi göğüslerken, takımı Mardin Zergan Spor\'u da zirveye taşıdı.
Yarışmaların ardından TAF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Aksu ve Muzaffer Karadeniz\'in de aralarında bulunduğu yetkililer tarafından podyuma çıkan atlet ve takımlara madalya ve kupaları verildi.
Spor Toto Yürüyüş Ligi U16 ve U18 grubu finalleri, 28 Nisan\'da Adıyaman\'da yapılacak.

(FOTOĞRAFLI)

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