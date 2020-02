Atletizm Süper Ligi Mersin'de başladı

Mustafa ERCAN /MERSİN, (DHA) - MERSİN’de Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ev sahipliğindeki Süper Lig 1\'inci kademe yarışmaları 8 kulüpten sporcuların katılımı ile başladı.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’ndeki yarışmalara Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ile, sporcular ve sporsever katıldı.

Erkekler Süper Ligi’nde ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Bursaspor, Üsküdar Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Ankara EGO Spor kulübü, Kadınlar Süper Ligi’nde ise ENKA, Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Anadolu Üniversitesi, Tokat Anadolu Gençlik ve Üsküdar Belediyesi sporcuları piste çıkı. Çekiç atma, sırıkla atlama kadınlar, uzun atlama erkekler, 400 metre engel erkekler-kadınlar, 5000 metre kadınlar, disk atma erkekler, üç adım atlama kadınlar, 100 metre kadınlar-erkekler, 3000 metre engelli erkekler, yüksek atlama erkekler, 800 metre erkekler, gülle atma kadınlar, cirit atma erkekler, 1500 metre Kadınlar, 3000 metre erkekler, 4x100 metre kadınlar-erkekler yarışmasında sporcular dereceye girmek için birbiri ile kıyasıya mücadele etti.

Yarın son bulacak yarışmalarda Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Eda Tuğsuz, Yasemin Can, Mizgin Ay, Eşref Apak gibi sporcular da takımları adına dereceye girmek için ter dökecek. Yarışmanın finali ise final 15-16 Ağustos tarihlerinde Bursa\'da yapılacak.

TAF Başkanı Çintimar, yarışmalar nedeni ile Mersin’de atletizm şöleni yaşandığını belirterek, \"İlk kademe yarışmalarının yapıldığı Mersin’de olimpiyat 3’üncüsü ve dünya şampiyonu olmuş birçok sporcuyu seyredeceğiz. Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Eda Tuğsuz, Yasemin Can, Mizgin Ay, Eşref Apak gibi sporcular yanında Ali Kaya, Aras Kaya, Yasemin Can gibi Elvan gibi büyük sporcuları burada seyretmiş olacağız. İnşallah bu sporcularla, buradaki yarışmalarda hem de daha sonraki yarışmalarda ülkemizi en iyi yerlerde temsil edecekler. Bugün buradaki şampiyonanın ardından Bursa’da son final koşulacak. Bursa’da şampiyon olan takım ülkemizi Avrupa Şampiyon Kulüplerde temsil edecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Müsabakalardan görüntüler

-Fatih Çintimar\'ın açıklamaları

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)