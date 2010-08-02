-ATLETİZM MİLLİ TAKIMINA COŞKULU KARŞILAMA İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - İspanya'nın Barcelona ketinde düzenlenen 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 3 altın, bir gümüş madalya alarak tarihi bir başarıya imza atan Atletizm Milli Takımı kafilesi yurda döndü. THY'ye ait uçakla Barcelona'dan gelen kafileyi, Atatürk Havalimanı'nda, Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Yıldırım, Gençlik Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar ile çok sayıda vatandaş coşkulu bir şekilde karşılandı. 100 metre engelli yarışında altın madalya alan Nevin Yanıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Şu an o kadar duyguluyum ki, neredeyse ağlayacağım. Kendimi tutamıyorum. Çok mutluyum. Ülkeme altın madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Emeğimin karşılığını aldım'' dedi. İspanya'ya en yükseğe çıkmak için gittiğini ifade eden Yanıt, ''Türk bayrağını ve İstiklal Marşımızı herkese okutmak için gittim ve bunu başardım'' diye konuştu. Birinci olacağını bildiğini ve ona göre hazırlandığını anlatan Yanıt, İstiklal Marşı'nı dinlettiğinde çok duygulandığını ve yarışmadan daha fazla heyecan duyduğunu ifade etti. Derecesini daha da geliştirmek istediğini dile getiren Yanıt, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarda çok daha iyi bir derece ile koşmak istediğini kaydetti. Nevin Yanıt'ın antrenörü Cüneyt Yüksel de ''Büyük bir başarı. Söyleyecek kelimeler bulamıyorum. Türkiye için bu yeni bir milat. Ülkemize hayırlı olsun'' dedi. Şampiyonada Türkiye'ye 5 bin metrede altın madalya kazandıran Alemitu Bekele de Türkiye'ye madalya kazandırdığı ve Türk bayrağını dalgalandırdığı için çok sevinçli olduğunu belirterek, ''3 altınımız oldu. Çok güzeldi. Gözümüz doldu. Nevin yarıştan sonra ağlarken, ben de televizyonda onu izlerken ağlıyordum'' diye konuştu. Bekele, 5 bin metrede seçmelerin yapılmayışının kendisini etkileyip etkilemediğine yönelik bir soru üzerine, ''Seçme olsa da olmasa da benim için fark etmezdi. Çok rahat şekilde kazandım'' değerlendirmesini yaptı. Alemitu Bekele, yarıştan sonra Türk bayrağını eline aldığında kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini ifade ederek, derecelerin Türkiye için büyük bir başarı olduğunu belirtti. Bekele'nin antrenörü Ertan Hatipoğlu ise 5 bin metrede seçmelerin iptal edilmesi nedeniyle zor bir müsabaka olduğunu kaydetti. Hatipolu, elde edilen derecelere ilişkin de ''Herkesin şaşkınlık içinde baktığını gördüm. 3 tane altın, 1 gümüş, 2 beşincilik, bunlar müthiş dereceler. Üstelik erkeklerimizin formsuz olmasına rağmen'' diye konuştu. ''Elvan Abeylegesse'nin 5 bin metre yarışı sırasında Bekele'ye karşı Portekizli sporcu ile işbirliği yaptığına'' ilişkin iddiaların sorulması üzerine Hatipoğlu, ''Yavaşlatılmış olarak yarışı incelerseniz kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. Elvan ile Portekizli sporcu arasındaki o bakışmalar, o konuşmalardan bahsediyorum'' şeklinde görüş belirtti. ''Bu işbirliğini nasıl algılamalıyız'' şeklindeki bir soruya da Hatipoğlu, ''Bu değerlendirmeyi siz yapın'' cevabını verdi. Bu arada Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Yıldırım, birinci olan sporculara birer altın hediye etti.