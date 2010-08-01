Atletizimde çifte gurur

T24 - İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin metrede temsilcimiz Alemitu Bekele birinci, Elvan'da ikinci oldu.



Elvan'dan bu kezde gümüş madalya



Kadınlar 5 bin metrede Bekele şampiyon oldu, ikinci sırayı ise Elvan Abeylegesse aldı.



5 bin metrede Alemitu Bekele altın, Elvan Abeylegesse gümüş madalya kazandı.



İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin metrede temsilcimiz Alemitu Bekele şampiyon oldu. NTVspor'un haberine göre;



Diğer sporcumuz Elvan Abeylegesse ise ikinci sırayı alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



"ORGANİZE ŞEKİLDE SIKIŞTIRDILAR"



Bekele ve Elvan'ın antrenörü Ertan Hatipoğlu NTV SPOR'a yaptığı açıklamada gururunu Türk halkıyla paylaşırken ilginç bir iddiada da bulundu. Hatipoğlu favoriler Elvan ve Bekele'nin diğer sporcular tarafından organize bir şekilde sıkıştırıldığını ve adeta iş birliği yaptıklarını dile getirdi.



Spor yazarı Murat Ağca ise "Turlar sırasında takılmalar yaşandı. Yakın mesafe koşularında böyle durumlar olabilir. Ama ne olursa olsun sonucu iyi oldu. Rahat bir şampiyonluk elde ettik. Atletizmde tarihi günlerimizden birini yaşıyoruz. Madalya sayımız da dörde çıktı. Gurur duyuyoruz" dedi.



Bir televizyon kanalında yayınına bağlanan Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi de Türk olarak Barcelona'da çok büyük gurur duyduklarını ve yarışan herkesi kutladıklarını söyledi.







