Atletico'ya özel önlem

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanacak gruplardaki son maçlarda salı günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak İspanya'nın Atletico Madrid takımının güvenlik sebebinden dolayı maç günü Marsilya'ya gideceği açıklandı.



Şampiyonlar Ligi (D) grubunda mücadele eden ve gruptan çıkmayı garantileyen Atletico Madrid, bir ilke imza atarak güvenlik gerekçesiyle aldığı maç günü Marsilya'ya gitme kararını Fransız kulübü yöneticilerine kabul ettirip, UEFA'nın da onayını aldı. UEFA'nın ilk kez bir takıma maç günü deplasmanda oynayacağı kente gitme hakkı verdiği söyleniyor.



İki külüp arasındaki gerginlik, 1 Ekim'de Madrid'de oynanan Atletico Madrid-Marsilya maçına dayanırken, ırkçı pankart açmak isteyen Marsilya taraftarları ile İspanyol polisi arasında çıkan olaylardan dolayı UEFA, Atletico Madrid'e ilk 2 maç saha kapatma daha sonra yapılan itirazlarla da PSV Eindhoven ile yaptığı son maçı seyircisiz oynatma cezası vermişti. Atletico Madrid'in Vicente Calderon Stadı'ndaki olaylar sonrasında tutuklanan 1 Marsilya taraftarı ise provakatörlük ve polise karşı şiddetten hakkında 8 yıl hapis talebiyle yargılanmaya başlandı. 9 Aralık'ta oynanacak maç öncesi Atletico Madridli en az 10 taraftarın Marsilyalı taraftarlarca internet postası aracılığıyla ölüm tehditleri aldıkları haberleri de çıkınca Atletico Madrid kulübü çözümü maç günü Marsilya'ya gitmekte buldu.



Atletico Madrid kulübü başkanı Enrique Cerezo her ne kadar "savaşa gitmiyoruz" açıklamasını yapsa da, Atletico taraftarlarına Marsilya'ya gitmemeleri tavsiyesine bulundu.



Maç dolayısıyla Fransız polisinin çok sıkı güvenlik önlemi alacağı duyuruldu.

