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Spor

Atletico Madrid, Kral Kupası'ndan elendi MADRİD (A.A)

22 Aralık 2011 01:32

-Atletico Madrid, Kral Kupası'ndan elendi MADRİD (A.A) - 21.12.2011 - İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid, 3. lig takımlarından Albacete'ye elendi. İlk 16'ya kalacak takımların belirlendiği Kral Kupası'nda ilk süprizi Albacete yaptı. Sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan Albacete, deplasmanda da Atletico Madrid'i 1-0 yenerek bir üst tura çıktı.  Albacete, maçın henüz 20. saniyesinde Victor Curto'nun golüyle öne geçerken, 3. lig takımı özellikle topun olduğu alanlarda baskılı bir oyun ortaya koyarak Atletico Madrid'e boşluk vermedi.  Atletico Madridli taraftarlar maç boyunca, futbolcusundan, teknik heyetine ve kulüp yönetimine kadar herkese tepki gösteren tezahüratta bulundu. Bu arada, Atletico Madrid'de gönderilmesi zaten gündemde olan teknik direktör Gregorio Manzano'nun, Kral Kupası'ndan elenmenin ardından görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Atletico Madrid'de gelecek haftadan itibaren Diego Simeone döneminin başlayacağı iddia ediliyor. Barcelona takımında oynayan Andres İniesta'nın kısa bir süre önce Albacete kulübünün en büyük hissedarı olması da Kral Kupası'nda alınan başarıyla bağlantılı önemli bir ayrıntı olarak göze çarptı. Öte yandan, Atletico Madrid'de grip olan Arda Turan, 22 kişilik kadroya çağrılsa da 16 kişilik maç kadrosuna alınmadı. 

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