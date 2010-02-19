'Atletico'dan iyi oyun, kötü sonuç'

T24 -

Atletico Madrid'in Galatasaray karşısında iyi bir futbol sergilediği ve üstün oynayan taraf olduğu savunulurken, De Gea'nın yerine oyuna giren kaleci Asenjo'nun geç çıkışıyla ''Galatasaray'a beraberliği hediye ettiği'' yazıldı. Asenjo'nun çok sinirli bir şekilde sahaya girdiğini yazan İspanyol gazeteleri ''Asenjo kendi mezarını kazdı'', ''Asenjo'nun siniri Atletico'yu cezalandırdı'' başlıklarını attı.Bu arada Galatasaray'ın en iyilerini kaleci Leo Franco ve golün sahibi Keita olarak gösteren İspanyol basını, önemli kurtarışlar yapan Galatasaray'ın kalecisi için ''Leo Franco'nun tatlı intikamı'' yorumunu yaptı. Leo Franco'yu sahanın en iyisi olarak seçen AS gazetesi, ''Leo, olağanüstü güzel bir dönüş yaptı ve gece boyunca Galatasaray'ı korudu'' ifadesini kullandı.İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için ''gol atmak şart oldu'' ifadesini kullanan İspanyol gazeteleri, Ali Sami Yen Stadı'nın ortamına atıfta bulunarak, ''Eğer Atletico bu turnuvada yoluna devam etmek istiyorsa, en zorunu yapmak ve cehennemde acı çekmek zorunda'' diye yazdı.Öte yandan maç sonrası yapılan açıklamalarda Atleticolu futbolculardan Reyes, ''Sonuç, bizi çok zorlaştırdı. Şimdi İstanbul'a gidip kalan 90 dakikada ne yapıp edip kazanmalıyız'', Ujfalusi, ''Türkler, çok ateşliler ve İstanbul'da sert bir karşılaşma olacak. Ama kazanmak istiyoruz. Amacımız İstanbul'a gidip turu geçmek, 2-2'de bize yarar. Avrupa Ligi'ni bir kenara atamayız çünkü çok iyi bir turnuva'', Salvio, ''Rövanş maçı her iki takım için de çok zor olacak, 90 dakikada çok şeyler olabilir. Cehennem olur mu olmaz mı bilmem ama iyi bir maç çıkartıp turu geçmek istiyoruz'' dediler.