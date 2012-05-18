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Spor

Atletico Madrid'ten Selçuk İnan için 8 milyon Euro

Arda Turan'lı kadrosuyla UEFA Şampiyonu olan Atletico Madrid, Selçuk İnan'ı da istiyor

18 Mayıs 2012 16:08

Kadrosunda Arda Turan'ın bulunduran Atletico Madrid, 8 milyon Euro'luk teklifle G.Saray'ın kapısını çalacak, Selçuk görüşme için Madrid'e çağrılacak.

Arda Turan'lı kadrosuyla UEFA Şampiyonu olan Atletico Madrid, Selçuk İnan'ı da istiyor. İspanyol ekibinin, başarılı orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Selçuk'un menajeri Batur Altıparmak'ın da iki defa Madrid'e giderek İspanyol ekibinin yöneticileriyle görüştüğü belirtiliyor. G.Saray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Selçuk İnan'ın da önümüzdeki günlerde Madrid'e çağrılacağı vurgulanıyor.

F.Bahçe'den Emre Belözoğlu ile de anlaştığı belirtilen Atletico Madrid böylece orta sahasını Türk oyunculardan kurmak istiyor. Selçuk İnan'ı Trabzonspor'da forma giydiği dönemden beri izlediği bilinen Atletico Madrid'in, Fatih Terim ile de temasa geçerek ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor. Terim'in, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Selçuk'u bırakmamız söz konusu olmaz" cevabını verdiği öğrenildi.

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